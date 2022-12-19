Bakan Varank Model Fabrika’yı gezip öğrencilerle sohbet etti

Model fabrikayı gezerek yetkililerden bilgi alan Bakan Mustafa Varank’a AK Parti Kayseri Milletvekilleri Mustafa Elitaş ile Taner Yıldız, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile AGÜ Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz eşlik etti.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNDEN KAYSERİ ULAŞIM UYGULAMASINA ELEŞTİRİ

Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sohbet eden gençlere ihtiyaçlarını ve düşüncelerini sordu. Bunun üzerine bir öğrenci Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin otobüs seferlerini gösteren uygulamayı eleştirdi. Üniversiteli genç, “Otobüs zamanlarını takip etmek için kullanılan uygulama tam olarak düzgün çalışmıyor. Orada yazan dakikalar tutmuyor. Bazen otobüs gözükmüyor ama duraktan otobüs geçiyor” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, öğrenciye katılmadığını belirtti. Öğrenciler ayrıca Üniversitelerini yakınlarında daha fazla kültürel faaliyet talep etti.