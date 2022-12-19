Bakan Varank'tan Vali Çiçek'e ziyaret
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i makamında ziyaret etti.
- 19.12.2022 17:17
- Güncelleme: 19.12.2022 18:43
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’i makamında ziyaret etti.
Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri’ye gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kayseri Valiliğini ziyaret etti. Valilik girişinde Kayseri Valisi Gökmen Çiçek tarafından karşılanan Bakan Varank, şeref defterini imzaladı.
Bakan Varank, daha sonra Vali Çiçek ile bir süre görüştü.
İHA
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