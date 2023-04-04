Bakan Yanık: 'Engelli memur sayısı 12 kat artırılarak 65 bin 662'ye ulaştı'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Engelli bireylerin ekonomik, sosyal ve kültürel hayata aktif katılmalarına yönelik önemli gelişmeler kaydettik. 2002 yılından bugüne kamuda çalışan engelli memur sayısı 12 kat artırılarak 65 bin 662'ye ulaştı. Amacımız, eğitimden sağlığa, istihdamdan erişilebilir çevreye her alanda engelli bireylerin haklarını gözetmek, hayat standartlarını yükseltmek dedi.

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  • 04.04.2023 18:33
  • Güncelleme: 05.04.2023 09:38
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Bakan Yanık: 'Engelli memur sayısı 12 kat artırılarak 65 bin 662'ye ulaştı'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Engelli bireylerin ekonomik, sosyal ve kültürel hayata aktif katılmalarına yönelik önemli gelişmeler kaydettik. 2002 yılından bugüne kamuda çalışan engelli memur sayısı 12 kat artırılarak 65 bin 662’ye ulaştı. Amacımız, eğitimden sağlığa, istihdamdan erişilebilir çevreye her alanda engelli bireylerin haklarını gözetmek, hayat standartlarını yükseltmek" dedi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri’ye gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kayseri’nin Develi ilçesinde yapımı tamamlanan Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Açılışına katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Yanık, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; ’önce insan’ ilkesi istikametinde geliştirdiğimiz ’hak temelli’ politikalarla, engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayatın her alanında, diğer bireylerle birlikte eşit bir şekilde yer almalarını sağladık. Sosyal politikalarımızın oturduğu ana dayanaklardan biri olan ’hak temelli’ yaklaşım engellilik alanında da öncelikli kavramlarımızdan birisi. Engelli hakları, insan haklarının ayrılmaz bir parçasıdır. Dolayısıyla engellilerin haklarını kullanabilmeleri için alınan tedbirler ve çeşitlendirilen hizmetleri imtiyaz ya da lütuf olarak görmüyoruz, hayata aktif katılımlarının bir gereği olarak değerlendiriyoruz. Bu konudaki kararlılığımızı başta Anayasamız olmak üzere Engelliler Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuatla beraber yapılan değişikliklerle, Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmeye taraf olmakla açıkça gösterdik. Son dönemde, sağlıktan eğitime, istihdamdan siyasete kadar, adalete erişimden engelli bireylerin bağımsız yaşamalarını destekleyecek toplum temelli hizmetlerin geliştirilmesine kadar birçok çalışmaya imza attık. Engelli bireylerin ekonomik, sosyal ve kültürel hayata aktif katılmalarına yönelik önemli gelişmeler kaydettik. Bu gelişmelerin, engelli bireylerin hayatlarında doğrudan karşılık bulabilmesi için, hak ve hizmetlere erişimde anahtar bir işleve sahip olan erişilebilirlik konusunu, özellikle önemsiyor ve özel çalışma alanlarımızdan birisi haline getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"89 milyar liranın üzerinde evde bakım yardımı ödemesi gerçekleştirdik"

Engelli vatandaşlara evde bakım hizmetini ilk kez 2006 yılında başlattıklarını dile getiren Yanık, bugüne kadar 89 milyar TL’nin üzerinde evde bakım yardımı gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde ev sahipliğini üstlenmekten gurur duyduğumuz Türkiye’de ilk ve tek, dünyada ise altıncı büyük fuar olma özelliği taşıyan bu yıl gerçekleştirdiğimiz ’Engelsiz Yaşam Fuarı’ nereden nereye geldiğimizin en güzel örneklerinden sadece biri oldu. 3 Aralık ’Dünya Engelliler Günü’nde Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen ’Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı’yla engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata tam, etkin ve doğal katılımını sağlamak hedefine doğru çok büyük bir adım daha attık. Amacımız, eğitimden sağlığa, istihdamdan erişilebilir çevreye, ekonomiden bakım ve rehabilitasyon hizmetlerine kadar her alanda engelli bireylerin haklarını gözetmek, hayat standartlarını yükseltmek. 2012’de, kamuda engelli istihdamı alanında dünyada bir ilki gerçekleştirdik ve merkezi sınav sistemi EKPSS’yi başlattık. 2002 yılından bugüne kamuda çalışan engelli memur sayısı 12 kat artırılarak 65 bin 662’ye ulaştı. Engellilerimize evde bakım hizmetini ilk kez 2006 yılında başlattık. Bugüne kadar ağır engellisine bakım veren yakınlarına 89 milyar liranın üzerinde evde bakım yardımı ödemesi gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

Açılışa, Vali Vekili Şenol Esmer, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cüneyt Özdemir ve davetliler katıldı.

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İHA

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