Bakan Yanık, “Kayseri bizim gözbebeğimiz şehirlerimizden birisi”

Bir dizi açılış ve ziyaret yapmak üzere kente gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti. Başkanlık girişinde Bakan Yanık’ı çiçeklerle Başkan Memduh Büyükkılıç karşıladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükkılıç, Bakan Yanık’a kentte yapılan, yapılacak olan hizmetler ve projeler ile ilgili bilgi verdi.

Bakan Yanık ise ev sahipliğinden dolayı Büyükkılıç’a teşekkür etti.

Bakan Yanık, şeref defterini de imzalarken, günün anısına hediye takdimi yapıldı.

Bakan Yanık, hediye edilen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) kursiyerleri tarafından dokunan el emeği göz nuru el dokuması halılar için emeği geçenlere teşekkür etti. Başkan Büyükkılıç, Bakan Yanık’a ayrıca Kayseri Mutfağı kitabını takdim etti.

‘KAYSERİ, ANADOLU’NUN İRFANINI TEMSİL EDEN BİR ŞEHİR’

Bakan Yanık daha sonra AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu'nu ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Yanık, Kayseri’nin Anadolu irfanını temsil eden bir şehir olduğunu söyledi. Bakan Yanık, “Kayseri bizim gözbebeğimiz olan şehirlerimizden birisi. Anadolu’nun gerek kültürünü, gerek ekonomisini, gerek tarihini canlandıran, Anadolu irfanını temsil eden şehirlerden birisi. Kayseri bizim siyasetimiz açısından da çok önemli bir şehir. Yerel yöneticilikte geçmişten bu yana çok önemli, çok mümeyyiz şehirlerden bir tanesi ve AK Parti'nin öncülüğü olan şehirlerden bir anlamda siyasetini kuran bir şehir. Büyükşehir Belediyemizin çalışmalarını, teşkilatımızın siyasi faaliyetlerini görmek, şahit olmak birlikte değerlendirmek bizim için önemli. Biz AK Parti olarak, bütün siyaset alışkanlıklarımızı, siyaset etme biçimimizi ortak akla dayandıran bir siyasi kültürüz. İstişare kültürüne dayandıran bir siyasi kültürüz. Birlikte konuşmaya, birlikte müzakere etmeye, birlikte dayanışmaya omuz vermeye, omuzdaşlık, arkadaşlık etmeye dayanan bir siyasi kültürüz. Dolayısıyla milletimiz de şükürler olsun ki bugüne kadar bu anlayışı gördüğü ve tasdik ettiği için bize yönetme sorumluluğunu tevcih etti. Allah nasip eder de milletimiz bu sorumluluğu yine AK Parti’ye tevcih ederse önümüzdeki süreçte de yine milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

‘İNSANLIĞIN GELECEĞİNE HİZMET ETME ŞUURUYLA HAREKET EDİYORUZ’

Her bir bakanlıkla Cumhurbaşkanının çizdiği yolda millete hizmet etmek için çalıştıklarını dile getiren Bakan Yanık, “Her bir bakanlığımızla Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, onun çizdiği ufuk ve vizyonla beraber millete hizmet etmek, milletin geleceğine hizmet etmek ama aslında bir taraftan da insanlığın geleceğine hizmet etme şuuruyla hareket ediyoruz. Mazlum nerede olursa olsun, mağdur nerede olursa olsun bu millet tarihten bu yana elini uzatmayı kendisine vazife addetmiştir. Bugün de Kayseri’de gerek depremzede vatandaşlarımıza gerek sığınmacı vatandaşlarımıza elimizi uzatarak bunu gösteriyoruz. 6 Şubat maalesef büyük bir hüzün sayfası olarak ülkemizin tarihinde yerini aldı. 50 binin üzerinde vatandaşımızı kaybettik. Allah'tan rahmet diliyorum. 100 binlerce vatandaşımız yaralı onlara da acil şifa diliyorum. Bu millet necip bir millet, bu millet büyük bir millettir. Çok hızlıca hemen herkes adete bir seferberlik duygusuyla deprem bölgesine akın ederek bir ucundan tutmaya başladı. Kayserimiz de hem Büyükşehir Belediyemiz hem diğer hayırsever vatandaşlarımız yardımlarıyla en önde koşan illerden birisi. Dolayısıyla Allah nasip ederse çok hızlıca depremzede vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya el birliği ile koşacağız, koşmaya başladık” ifadelerini kullandı.