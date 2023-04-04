Bakan Yanık'tan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, Bakan Yanık'a sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen örnek projeler ile ilgili sunum yaparak, yatırımlar hakkında detaylı bilgi verdi.

PAYLAŞ
  • 04.04.2023 14:06
  • Güncelleme: 04.04.2023 15:19
  • 80
Bakan Yanık'tan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, Bakan Yanık’a sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen örnek projeler ile ilgili sunum yaparak, yatırımlar hakkında detaylı bilgi verdi.

Bir dizi ziyaret ve açılış için şehre gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu. Başkanlık girişinde Bakan Yanık’ı çiçeklerle karşılayan Başkan Büyükkılıç, Bakan Yanık ve beraberindeki heyetle birlikte başkanlık makamına geçti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın Başkan Büyükkılıç’a ziyaretine Vali Vekili Şenol Esmer, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da eşlik etti. Sıcak ve samimi ortamda geçen görüşmede Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bakan Yanık’a kentte yapılan, yapılacak olan hizmetler ve projeler ile ilgili bilgi verdi.

Bakan Yanık ise ev sahipliğinden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’TAN BAKAN YANIK’A HİZMET SUNUMU

Başkan Büyükkılıç, Bakan Yanık’a aralarında Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi, Hasta ve Hasta Yakınları Misafirhanesi, Yaşlı Yaşam Merkezi ve Hospice projelerinin yer aldığı sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen örnek projeler ile ilgili sunum da yaparak, yatırımlar hakkında detaylı bilgi verdi. Bakan Yanık, şeref defterini de imzalarken, günün anısına hediye takdimi yapıldı. Bakan Yanık, hediye edilen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) kursiyerleri tarafından dokunan el emeği göz nuru el dokuması halılar için emeği geçenlere teşekkür etti. Başkan Büyükkılıç, Bakan Yanık’a ayrıca Kayseri Mutfağı kitabını takdim ederken, Bakan Yanık, “Türk ve dünya mutfağından ciddi bir arşivim var, yayınları takip ediyorum, teşekkür ederim” dedi.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Benzine gelmesi beklenen zam kesinleşti

Benzine gelmesi beklenen zam kesinleşti

22. Dönem Kayseri Milletvekili Mustafa Duru'ya son görev

22. Dönem Kayseri Milletvekili Mustafa Duru'ya son görev

Emekli Eğitimci İlhami Şekercioğlu'ndan 4 önemli eser

Emekli Eğitimci İlhami Şekercioğlu’ndan 4 önemli eser

ERÜ ve KAYÜ arasında 'Eğitimde İşbirliği Protokolü' imzalandı

ERÜ ve KAYÜ arasında 'Eğitimde İşbirliği Protokolü' imzalandı

Teşkilatlarda 'ithal aday' korkusu

Teşkilatlarda ‘ithal aday’ korkusu

Derya Yanık: 'Milletin emanetlerine millet olarak sahip çıkacağız'

Derya Yanık: 'Milletin emanetlerine millet olarak sahip çıkacağız'

Çok Okunanlar
1
Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

2
Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

3
Dede Göç'e müebbet ve 2 kez 23 yıl 4 ay hapis

Dede Göç’e müebbet ve 2 kez 23 yıl 4 ay hapis

4
Kandilli'den Kayseri Deprem Tarihi Değerlendirmesi

Kandilli'den Kayseri Deprem Tarihi Değerlendirmesi

5
Yoshinori Moriwaki: 'Kayserililer rahat olsun, daha büyük deprem beklemiyoruz'

Yoshinori Moriwaki: “Kayserililer rahat olsun, daha büyük deprem beklemiyoruz”

6
18 yaşındaki genç ölü bulundu

18 yaşındaki genç ölü bulundu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'den depremzede çocuklara hediye yağmuru

Kayseri’den depremzede çocuklara hediye yağmuru

Bakan Yanık: '2002 yılından bugüne kamuda çalışan engelli memur sayısı 12 kat artırılarak 65 bin 662'ye ulaştı'

Bakan Yanık: '2002 yılından bugüne kamuda çalışan engelli memur sayısı 12 kat artırılarak 65 bin 662'ye ulaştı'

DAHA FAZLA
Av tüfeğiyle öldürülen gencin davası görülmeye başlandı

Av tüfeğiyle öldürülen gencin davası görülmeye başlandı

Talas'ın Ramazan Etkinliklerinin Sonraki Durağı: Kuruköprü Mahallesi

Talas’ın Ramazan Etkinliklerinin Sonraki Durağı: Kuruköprü Mahallesi

Ramazanda beslenme nasıl olmalı?

Ramazanda beslenme nasıl olmalı?

Bakan Yanık, 'Kayseri bizim gözbebeğimiz şehirlerimizden birisi'

Bakan Yanık, “Kayseri bizim gözbebeğimiz şehirlerimizden birisi”

Benzine gelmesi beklenen zam kesinleşti

Benzine gelmesi beklenen zam kesinleşti