Bakan Yanık'tan 'Engelsiz Yaşam Merkezi' teşekkürü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile birlikte Türkiye'nin en kapsamlı engelsiz yaşam merkezi olan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti. Bakan Yanık, sosyal belediyecilik alanında örnek proje olan bu merkez için Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti.

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  • 05.04.2023 13:27
  • Güncelleme: 05.04.2023 13:57
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Bakan Yanık'tan 'Engelsiz Yaşam Merkezi' teşekkürü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile birlikte Türkiye’nin en kapsamlı engelsiz yaşam merkezi olan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’ni ziyaret etti. Bakan Yanık, sosyal belediyecilik alanında örnek proje olan bu merkez için Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğinde, ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesiyle yatırım ve projelerini hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla yaptığı hizmetler, Kayseri’nin yanı sıra Ankara’nın da ilgi ve takdirini topluyor. Bu kapsamda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, belediye-hayırsever iş birliğinin en güzel örneklerinden olan ve Türkiye’de alanında en kapsamlı engelsiz yaşam merkezi olan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’ni ziyaret etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve beraberindeki heyet ile birlikte Engelsiz Yaşam Merkezi’ni gezen Bakan Yanık, tek tek sınıfları dolaştı.

ÇAĞDAŞ, PROTOKOLÜ DUYGULANDIRDI

Bakan Yanık, eğitmenlerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi alırken, özel çocuklarla da yakından ilgilendi. Ziyaret esnasında özel çocuklardan Çağdaş, İstiklal Marşı okuyarak, protokolü duygulandırdı.

BAKAN YANIK’TAN BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’A TEŞEKKÜR

Ziyaret sonunda burada açıklamalarda bulunan Bakan Yanık, “Biraz önce Büyükşehir Belediyemizin uhdesinde Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’mizi ziyaret ettik. Sayın başkanımıza huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum” dedi.

Bakan Yanık, engelsiz yaşam merkezlerinin önemine işaret ederek, şunları söyledi:

“Tam çıkarken çocuklarımız bizi duygulandırdılar, içimiz kıpırdayarak çıktık. Çağdaş bize İstiklal Marşı’nın ilk kıtasını okudu. Hakikaten çocuklarımızın ne kadar gelişmeye açık olduklarını, onlara bir fırsat tanındığında ne kadar potansiyellerini, o içlerindeki cevheri ortaya koyabildiklerini görmek açısından engelsiz yaşam merkezlerimiz bizim için çok kıymetli. Biz de Bakanlık olarak 2022 yılında başladığımız ve önümüzdeki süreçte de gündüz yaşam merkezlerini, engelli bireyler için çoğaltacağız ve olabildiği kadar geniş bir alana hizmet vermeye çalışıyoruz.”

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik alanında çok önemli ve anlamlı projeleri hayata geçirdiğini vurgulayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Burada yerel yönetimlerimiz özellikle bizim açımızdan önemli paydaş, AK Parti belediyeciliğini ayıran önemli unsurlardan birisi sosyal belediyeciliğin en başından beri çok güçlü bir şekilde ifa edilmesidir. Burada da Kayseri Büyükşehir Belediyemizin bütün faaliyetlerinde hem gençler hem çocuklar hem engelli bireyler hem de kadınlar için yaptığı faaliyetler ile sosyal belediyecilik anlamında çok temayüz ettiğini görmekten son derece mutluyum” diye konuştu.

Bakan Yanık, Engelsiz Yaşam Merkezi’nin örnek proje olduğunun altını çizerek, “Gerçekten tam bir örnek proje şeklinde, hatta bir takım üniteler de eklenerek inşallah daha da geliştirilecek. Hayırseverlerimizin ismini taşıyor malum Besime Özderici. Buradan bu merkezi bize kazandıran hayırsever ailemize de şükranlarımı arz ediyorum. Kayseri’nin her köşesinde bir hayırseverin imzasını, katkısını görmek mümkün” ifadelerini kullandı.

Vakıf medeniyetinin artarak devam edeceğini söyleyen Yanık, “Bu bizim vakıf geleneğimizin, elindekini paylaşma kültürünün, işte ‘komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir’ şiarının, elindekinin yarısını hemen ihtiyaç sahiplerine aktaran kültürün, inancın bir parçası. İnşallah bu vakıf medeniyeti, artarak devam edecek, hayırseverlerimizin millete bağışladığı bu hayır kurumlarını da bizler kamu kurumları, kuruluşları olarak en güzel bir biçimde işletmeye, millete hizmet mekânları oluşturmaya devam edeceğiz. Sayın başkanımıza hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” diyerek önümüzdeki süreçte Kayseri’de bakanlık ile yerel yönetimlerle iş birliğinin yoğunlukla, artarak devam edeceğini duyurdu.

Bakan Yanık’ın Başkan Büyükkılıç ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk ve daire başkanları da hazır bulundu.

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İHA

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