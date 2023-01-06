Bakan Yanık ve Bakan Varank, Kayseri’ye geliyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir dizi ziyarette bulunmak üzere 11 Şubat 2023 Cumartesi günü Kayseri’ye geliyor.

Bakan Yanık ve Bakan Varank’ın programı ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.