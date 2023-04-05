Bakan Yanık Ve Başkan Büyükkılıç'tan şehidin baba ocağına ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile birlikte Şehit Uzman Çavuş Nuh Kürşat Temizyürek'in ailesini ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Meclisi'nde alacakları kararla şehidin isminin yaşatılacağını belirtti.

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  • 05.04.2023 11:47
  • Güncelleme: 05.04.2023 13:53
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Bakan Yanık Ve Başkan Büyükkılıç'tan şehidin baba ocağına ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile birlikte Şehit Uzman Çavuş Nuh Kürşat Temizyürek’in ailesini ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Meclisi’nde alacakları kararla şehidin isminin yaşatılacağını belirtti.

Bir dizi ziyaret ve açılış için Kayseri’de temaslarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve Başkan Büyükkılıç, beraberindeki heyet ile birlikte 2016 yılında Siirt’te PKK’lı teröristler tarafından yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucunda şehit düşen Uzman Çavuş Nuh Kürşat Temizyürek’in ailesini ziyaret etti. Develi ilçesinde şehidin baba ocağında gerçekleşen ziyarette Bakan Yanık, Başkan Büyükkılıç’a eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç, Kayseri Vali Vekili Şenol Esmer, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Şemseddin Yalçın, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cüneyd Özdemir eşlik etti.

Şehit Temizyürek’in baba ocağında okunan Kuran-ı Kerim’in ardından dualar edildi. Aile ile sohbet eden ve şehidin hatıralarını anne babasından dinleyen Yanık ve Büyükkılıç, şehit uzman çavuş Temizyürek’in hatıraları ile dolu odasında duygu dolu anlar yaşadılar.

Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, “Vatan müdafaasında canını feda eden aziz şehidimiz Nuh Kürşat Temizyürek’in bizlere emaneti olan kıymetli ailesini Bakanımız Sayın Derya Yanık ile birlikte ziyaret ederek, bu mübarek Ramazan akşamında şehidimiz ve ülkemiz için dualar ettik” dedi.

Büyükşehir, Şehit Uzman Çavuş Nuh Kürşat Temizyürek ismini yaşatacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Şehit Uzman Çavuş Nuh Kürşat Temizyürek isminin bir yere verilerek yaşatılması talebinde bulanan şehit ailesinin isteğini yerine getirmek üzere konuyu Büyükşehir Belediyesi Meclis gündemine alacaklarını ve şehidin isminin, uygun bir yere verilerek yaşatılacağını belirtti.

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İHA

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