Bakan Yanık: 'Vesayetle mücadele etmek üzere gelmiş bir siyasi hareketiz'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Bu ülkeyi 2000’li yıllara 90’lı ve 80’li yıllara götürmeyi yeni bir siyasetmiş gibi vaat edenlere bırakamayız” dedi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri’ye gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti Kayseri Teşkilatı ile iftarda bir araya geldi. İftar sonrası bir konuşma yapan Bakan Yanık, ”Bizim siyasetimiz çaba üzerine kuruludur. Bizim siyasetimiz çalışmak üzerine kuruludur. Biz vesayet odaklarına sırtını yaslayan bir siyasi hareket değiliz. Tam tersi onlarla mücadele etmek üzere gelmiş bir siyasi hareketiz. Dolayısıyla bizim çalışmaktan, üretmekten, milleti ikna etmekten, millete yaptığımızı anlatmaktan başka bir şansımız yok. Bizim bu zamana kadar sonuç almamızın sebebi çalışmaktı, emek vermekti, gayret göstermekti. Bundan sonra da öyle olacak. Çalıştığınızda karşılığını alacağınızı size taahhüt eden bir Allah var. Dolayısı ile mana planında da çalıştığınızda karşılığını alacağınızı biliyorsunuz. Bizler AK Parti teşkilatları olarak, çalıştığımızda karşılığını alacağımızı tecrübe ile biliyoruz. 14 Mayıs’ta Allah nasip ederse hem parlamento hem de cumhurbaşkanlığı seçimlerini yapacağız. Bizim siyasetteki varlık sebebimiz bu milletin gerçek iradesinin bu milleti yöneten iradeye dönüşmesidir. Siyaseti bunun için icra ediyoruz. Bu millet sandıkları kendi iradesini kendisi bir yönetime dönüştürmeseydi ezanları hala ‘Tanrı uludur’ olarak duyuyor olacaktık. Bugün camilerde ‘Allah-u Ekber’ nidaları yükseliyorsa bu siyasetin sayesinde olmuştur” şeklinde konuştu.

Siyasetin varlığını önemsediklerini ve vesayet odaklarının siyasetin üzerine bir gölge olarak düşmesini engellemek içinde 20 yıldır olduğu gibi bugün de mücadele ettiklerini belirten Bakan Yanık, "Cumhur İttifakı ülkenin geleceğini kurmak için idealleri ortaklaştırma hareketinin adıdır. Cumhur İttifakı bu ülkenin geleceğini beraber kurmak, bu ülkenin geleceğini tehditlerden arındırmak için uğraşanların ortaklığıdır. Kayseri bu anlamda güzide bir örneklik teşkil ediyor. Ülkenin bölünme tehdidinden, ülkenin adeta yeniden bir vesayetin altına alınması, ülkenin kaynaklarının sömürülmesinden, bir küçük azınlığın yeniden üretilmesine kadar ‘eski Türkiye’ dediğimiz yapının içinde uzaklaşmak ve yok etmek için uğraştığımız ne var ise yeniden getirmeye, yeniden milletin önüne koymaya ant içmiş bir muhalefet var karşımızda. Bununla mücadele edeceğiz. Bu ülkeyi tekrardan 2000’li yıllara 90’lı ve 80’li yıllara götürmeyi yeni bir siyasetmiş gibi vaat edenlere bırakamayız” ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, “Burada milletvekili aday adayı kardeşlerimize başarılar dilerken, şundan eminim. Aday olamayan kardeşimiz, aday olandan çok daha fazla koşturacaktır. Çünkü bizim davamızın, partimizin ve Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı olmanın sorumluluğu bunu gerektirir. Sizin mesajlarınıza insanların ihtiyacı var. O açıdan bu mesajı vermek, 14 Mayıs’taki başarı ile devam edecektir” dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ise, “Burada milletvekili aday adaylarımız da var. Onlarla da güzel bir kaynaşma grubu ortaya çıktı. Allah nasip ederse, 9 Nisan akşamı saat 17’de 10 adayımızın ilan edilmesi söz konusu olacak. Onların da birbirlerini destekleyici üslupta Kayseri’ye hizmet edeceklerini tahmin ediyoruz. Eskilerin tabiri ile ‘tek taştan duvar olmaz.’ Tek başına bir belediye de olmuyor. Tek başına bir milletvekili de olmuyor. Hepimiz birbirimize kenetlendiğimiz müddetçe, birbirimizin eksiğini tamamlamaya devam ettiğimiz müddetçe Allah bu başarıları bize lütfetti” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Derya Yanık, AK Parti Kadın Teşkilatı ile fotoğraf çekildi.