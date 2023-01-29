Bakan Yardımcısı Alpaslan Kültepeye hayran kaldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin kültür ve turizm çalışmaları, Ankara'nın takdirini topluyor. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, kadim şehrin tarihi mirasını gün yüzüne çıkararak yeniden ayaklandıran Büyükşehirin kültür ve turizm alanındaki projelerinden Kültepe-Kaniş-Karum Ören Yerindeki çalışmaları yerinde inceledi.

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  • 29.01.2023 12:37
  • Güncelleme: 29.01.2023 13:40
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Bakan Yardımcısı Alpaslan Kültepeye hayran kaldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin kültür ve turizm çalışmaları, Ankara’nın takdirini topluyor. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, kadim şehrin tarihi mirasını gün yüzüne çıkararak yeniden ayaklandıran Büyükşehirin kültür ve turizm alanındaki projelerinden Kültepe-Kaniş-Karum Ören Yerindeki çalışmaları yerinde inceledi.

Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış kadim şehrin tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkarak, desteklediği kazılarla gün yüzüne çıkardığı birçok eşsiz eserle tarihi yeniden şekillendiren Kayseri Büyükşehir Belediyesinin kültür ve turizm alanında yürüttüğü çalışmalar dünya çapında blim adamlarının ilgisini çekerken Ankara’nın da takdirini kazanıyor. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, hummalı şekilde devam eden ve büyük bir aşama kaydedilen çalışmalarla, 75 yıllık rüyanın gerçekleşeceği Kültepe-Kaniş-Karum bölgesini ziyaret ederek, bölgedeki çalışmaları inceledi. İncelemeleri esnasında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslana, Kültür Turizm İl Müdürü Şükrü Dursun, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve Kültepe Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu eşlik etti. Alpaslan, ilk olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan, Kültepe Kaniş-Karum Höyüğündeki çalışmalar çerçevesinde modern donanımlarla tasarlanan ve bölge hakkında bilgi vermek amacıyla hayata geçirilen Kültepe Ziyaretçi Merkezini gezdi. Daha sonra yapım çalışmalarında büyük aşama kaydedilen, kazılarda çıkan tabletlerin sergileneceği Kültepe Müzesindeki çalışmaları inceleyen Bakan Yardımcısı Alpaslan, bölgedeki kazılarda Asurlu tüccarların yaşadığı döneme ait bulunan eserlerin sergilenmesi ve Asurlu tüccarların yaşam alanlarının canlandırılarak ziyaretçilerin o döneme tanıklık etmesine imkân tanıyacak 14 Ev ve Asurlu Tüccarların Mahallesi Projesindeki çalışmalar hakkında da bilgiler aldı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ve Kültepe Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, projeler karşısında duyduğu hayranlığı dile getiren Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslana çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Büyükşehir İle Kültepe yeniden ayağa kalkıyor

Kültepede, 2023 yılı ortalarında inşaat uygulamalarının tamamlanması planlanıyor. Asurlu Tüccarların ve yerel halkın kullandığı evler, aynı teknik ve aynı malzemelerle yeniden inşa edilirken büyükşehir belediyesince hazırlanan şehrin iki turizm rotasına da hizmet edecek bu çalışma, hem arkeolojik olarak döneminin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacak hem de ülkede konsept olarak türünün ilk örneği olacak. Ayrıca, şehir ve bölge turizminin de önemli duraklarından biri olacak Kültepe Ören Yeri, yapılan Kültepe Ziyaretçi Merkezi, Kültepe Müzesi çalışmaları hem kazı alanıyla hem de Tüccarlar Mahallesi ile turizm açısından daha zengin ve benzersiz bir donanıma bürünecek.

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İHA

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