  • Haberler
  • Gündem
  • Bakan Yardımcısı Boyraz, 'Sivas denilince güzel insanlar bir araya gelir ve güzelliği oluşturur'

Bakan Yardımcısı Boyraz, 'Sivas denilince güzel insanlar bir araya gelir ve güzelliği oluşturur'

Kayseri Sivas Federasyonunun düzenlediği 'Dünya Sivaslılar Günü' programında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, 'Sivas denilince güzel insanlar bir araya gelir ve güzelliği oluşturur. İşte böyle güzel insanlarla bir arada bulunmak benim için bir bahtiyarlıktır' dedi.

Bakan Yardımcısı Boyraz, 'Sivas denilince güzel insanlar bir araya gelir ve güzelliği oluşturur'

Kayseri Sivas Federasyonunun düzenlediği ‘Dünya Sivaslılar Günü’ programı Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesinde gerçekleştirildi. Birbirinden farklı sanatçıların sahne aldığı programa; AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, Sayın Özsoy, Dursun Ataş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Sivaslılar Derneği Başkanı İsa Gün ve vatandaşlar katılım sağladı.

Burada konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, “Sivas denilince sözünde kelam, elinde kalem olan bir coğrafyanın adı gelir. Cumhuriyetin temellerinin atıldığı yer gelir aklıma. Sivas denilince anılarımın tarlası, kimliğimin mayalandığı, her sokağın ezbere bildiğim, sevdiklerime emanet ettiğim ulu şehir aklıma gelir. Sivas denilince güzel insanlar bir araya gelir ve güzelliği oluşturur. İşte böyle güzel insanlarla bir arada bulunmak benim için bir bahtiyarlıktır” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de açılan 3 kuyuda Jeotermal Sera için yeterli su bulundu
Kayseri'de açılan 3 kuyuda Jeotermal Sera için yeterli su bulundu
Kayserispor – Beşiktaş maçı ertelendi
Kayserispor – Beşiktaş maçı ertelendi
Saadet İl Başkanı Altun: 'Gazze yardımında görev almaya hazırız'
Saadet İl Başkanı Altun: “Gazze yardımında görev almaya hazırız”
Mavi Kuş Medya: Kayseri'den Yükselen Kültür Markası
Mavi Kuş Medya: Kayseri’den Yükselen Kültür Markası
50 bin lira karşılığında sözde 'Sürücü Belgesi'
50 bin lira karşılığında sözde “Sürücü Belgesi”
Havaalanı Yolunda Trafik Kazası: İki Sürücü Yaralandı
Havaalanı Yolunda Trafik Kazası: İki Sürücü Yaralandı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!