  • Haberler
  • Gündem
  • Bakan Yardımcısı Ersöz, Talas'taki 2 bin kişilik öğrenci yurdunda incelemelerde bulundu

Bakan Yardımcısı Ersöz, Talas'taki 2 bin kişilik öğrenci yurdunda incelemelerde bulundu

Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, Talas bölgesinde İnşaatı devam eden 2 bin kişilik öğrenci yurdunu ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Bakan Yardımcısı Ersöz, Talas'taki 2 bin kişilik öğrenci yurdunda incelemelerde bulundu

Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, Kayseri’ye ziyaretleri kapsamında, Talas bölgesinde İnşaatı devam eden 2 bin kişilik öğrenci yurdunu ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.
İnşaat alanını gezerek incelemelerde bulunan Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, Kayseri İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’dan teknik donatılar ile alakalı bilgi aldı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

10 yıl hapis cezası bulunan aranan şahıs, terasta kaçarken yakalandı
10 yıl hapis cezası bulunan aranan şahıs, terasta kaçarken yakalandı
Kayseri'de doktora şiddet: 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi
Kayseri’de doktora şiddet: 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi
Serhan Çetinsaya– Azim Deniz davası sonuçlandı: Para cezası ve 5 yıl denetim süresi başlatıldı
Serhan Çetinsaya– Azim Deniz davası sonuçlandı: Para cezası ve 5 yıl denetim süresi başlatıldı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan 'Kara Cuma' tepkisi: Cuma gününün kutsiyetine saygısızlık
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan 'Kara Cuma' tepkisi: Cuma gününün kutsiyetine saygısızlık
Kayserispor, Rizespor hazırlıklarını tamamladı
Kayserispor, Rizespor hazırlıklarını tamamladı
ADA Projesi Kapsamında 'Şehrin Kaşifleri' etkinliği düzenlendi
ADA Projesi Kapsamında ‘Şehrin Kaşifleri’ etkinliği düzenlendi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!