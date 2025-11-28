- Haberler
Bakan Yardımcısı Ersöz, Talas'taki 2 bin kişilik öğrenci yurdunda incelemelerde bulundu
Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, Kayseri’ye ziyaretleri kapsamında, Talas bölgesinde İnşaatı devam eden 2 bin kişilik öğrenci yurdunu ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.
İnşaat alanını gezerek incelemelerde bulunan Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, Kayseri İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’dan teknik donatılar ile alakalı bilgi aldı.