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Bakan Yardımcısı Gürcan 'İlan fiyatlarında yapılan fiyat artışlarını yakından takip ediyoruz'

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, yaptığı açıklama ile ev sahiplerini uyararak 'Ticaret Bakanlığı olarak ev sahiplerini uyarıyoruz: Taşınmaz sahiplerince ilan fiyatlarında yapılan fiyat artışlarını yakından takip ediyoruz' dedi.

Bakan Yardımcısı Gürcan 'İlan fiyatlarında yapılan fiyat artışlarını yakından takip ediyoruz'

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla internet ortamında yapılan taşınmaz ilanlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Yardımcısı Gürcan, “Ticaret Bakanlığı olarak ev sahiplerini uyarıyoruz: Taşınmaz sahiplerince ilan fiyatlarında yapılan fiyat artışlarını yakından takip ediyoruz. Emlak sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının tesis edilmesine ve vatandaşlarımızın mağduriyetinin önlenmesine yönelik faaliyetlerimiz aralıksız devam etmektedir. Bu kapsamda, Bakanlığımızca Mayıs ayı sonunda yapılan Yönetmelik değişikliğiyle, internet ortamında verilen taşınmaz ilanlarında; genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan ve haklı bir gerekçeye dayanmayan fiyat artışları yasaklanmış, bu tür artışlar için taşınmaz sahiplerine de idari para cezası uygulanabilmesinin önü açılmıştır. Elektronik ortamda verilen taşınmaz ilanları üzerinde yapılan ihbar, inceleme ve analizler neticesinde; Yönetmelik değişikliğinin yapıldığı tarihten sonra 21 taşınmaz sahibinin ilan fiyatında, genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan şekilde fiyat artışı yaptığı tespit edilmiş, bu kapsamda ilgili emlak sahiplerinin her biri hakkında 200 bin TL olmak üzere toplam 4,2 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Emlak sektöründe şeffaf ve dengeli bir piyasa yapısının oluşturulmasına ve vatandaşlarımızın menfaatlerinin korunmasına yönelik gerekli tüm tedbirler, gecikmeksizin alınmaya devam edilecektir” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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