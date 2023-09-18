Bakan Yardımcısı Gürcan, Kayseri'de

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan Kayseri'ye geldi. Gürcan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.

PAYLAŞ
  • 18.09.2023 19:07
  • Güncelleme: 18.09.2023 19:07
Bakan Yardımcısı Gürcan, Kayseri'de

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Kayseri’ye geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ve beraberindeki heyet ile birlikte başkanlık makamına geçti. Burada gerçekleşen ziyarette Başkan Büyükkılıç, memleketi Kayseri’ye gelen Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan’a ‘hoş geldiniz’ diyerek görevinde başarılar diledi. Büyükkılıç, kentte yapılan ve yapılacak olan projeler ile ilgili Bakan Yardımcısı Gürcan’a bilgiler verdi.
Bakan Yardımcısı Gürcan ise Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’deki örnek belediyelerden birisi olduğunu belirterek, Başkan Büyükkılıç’a misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Altın haftaya düşüşle ba şladı

Altın haftaya düşüşle ba şladı

Hamsiye ilgi yoğun

Hamsiye ilgi yoğun

Büyükşehir ile ERÜ arasında 'Kayseri Kariyer Projesi' Protokolü

Büyükşehir ile ERÜ arasında 'Kayseri Kariyer Projesi' Protokolü

Yazdığı Mescid-i Aksa Şiirlerini Kitaplaştırdı

Yazdığı Mescid-i Aksa Şiirlerini Kitaplaştırdı

Salça Günlerinde, 3 bin 148 aile salça kaynattı

Salça Günlerinde, 3 bin 148 aile salça kaynattı

Vali Çiçek: 'Gazilerimiz, milletimizin gurur kaynağı olmuştur'

Vali Çiçek: 'Gazilerimiz, milletimizin gurur kaynağı olmuştur'

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

2
Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

3
10'uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

10’uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

4
Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

5
Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

6
Çolakbayrakdar, 'Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız'

Çolakbayrakdar, “Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Yardımcısı Gürcan, Kayseri'de

Bakan Yardımcısı Gürcan, Kayseri’de

Develi'de 2 araç çarpıştı: 3'ü ağır 7 yaralı

Develi’de 2 araç çarpıştı: 3’ü ağır 7 yaralı

DAHA FAZLA
AK Parti Kayseri İl Başk anlığı Yürütme Kurulu Listesi açıklandı

AK Parti Kayseri İl Başk anlığı Yürütme Kurulu Listesi açıklandı

Başkan Yalçın'dan Gaziler Günü Mesajı

Başkan Yalçın'dan Gaziler Günü Mesajı

Şehirlerarası otobüslere sıkı denetim

Şehirlerarası otobüslere sıkı denetim

Başkan Altun Yarı Olimpik yüzme Havuzunda İncelemelerde Bulundu

Başkan Altun Yarı Olimpik yüzme Havuzunda İncelemelerde Bulundu

Konforlu Ulaşım İçin Gece Mesaisi

Konforlu Ulaşım İçin Gece Mesaisi