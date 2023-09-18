Bakan Yardımcısı Gürcan, Kayseri’de

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Kayseri’ye geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ve beraberindeki heyet ile birlikte başkanlık makamına geçti. Burada gerçekleşen ziyarette Başkan Büyükkılıç, memleketi Kayseri’ye gelen Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan’a ‘hoş geldiniz’ diyerek görevinde başarılar diledi. Büyükkılıç, kentte yapılan ve yapılacak olan projeler ile ilgili Bakan Yardımcısı Gürcan’a bilgiler verdi.

Bakan Yardımcısı Gürcan ise Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’deki örnek belediyelerden birisi olduğunu belirterek, Başkan Büyükkılıç’a misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.