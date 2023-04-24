Bakan Yardımcısı Gürcan: “Kur olması gereken seviyenin altında”

Türkiye’de ekonomik krizin yaşanmadığını da belirten Gürcan, kriz ile pahalılığın karıştırıldığına işaret etti. Gürcan, “Eğer ülkemizde ekonomik kriz olsaydı fabrikalar ve bankalar kapanırdı. Aksine ihracatımız artarak devam ediyor” açıklaması yaptı.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı ve AK Parti Kayseri 6’ncı sıra Milletvekili Adayı Mahmut Gürcan, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Yol Açık’ programına konuk oldu. Kayseradar Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram ve Gazeteci Halil İbrahim Öztürk’ün sorularını yanıtlayan Gürcan, Türkiye’de ekonomik krizin yaşanmadığını söyledi. Sadece hayat pahalılığının olduğunu vurgulayan Gürcan “Doların üst üste çıkış yaptığı bir dönemdeydik. 20 Aralık günü sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu kur korumalı mevduat hesabıyla beraber bir stabilize sağladık. Muhalefet ‘Ekonomik buhran, kriz’ dedi. Ancak Türkiye’de hiçbir zaman ekonomik kriz yaşamadık. Hayat pahalılığı yaşadık ancak hayat pahalılığı ile kriz farklı şeyler. Krizde, fabrikalar kapanır, bankalar kredilerini alamazlar, beyaz yakalılar işsiz kalır. Ancak bu süreçte yatırımı artırmak için koşan fabrikaları gördük. Türkiye bu süreçte çok ciddi bir şekilde ihracatını da artırdı. 2002’de 37 milyar dolar olan ihracatı, bugün gelinen noktada 256 milyar dolara çıkarttık. İhracatımız artarak devam ediyor. Türkiye bu süreçte işsizliğin de azaldığı bir döneme girdi. Bu süreci devam ettirerek işsizliği önümüzdeki süreçlerde daha da azaltıp, ihracatı artırıp yatırımlarımızı büyütmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

‘VATANDAŞIMIZ ÖZELLİKLE ENFLASYONDAKİ BEKLENTİYİ KIRMASI GEREKİYOR’

Vatandaşık yüksek enflasyon beklentisinin kırılması gerektiğini vurgulayan Gürcan beklentiden kaynaklanan bir enflasyon olduğunu savundu. Gürcan, “Vatandaşın ‘Nasıl olsa fiyatlar artacak’ diye zam kaygısı var. Normal şartlarda enflasyonun yüzde 40’ından fazlası beklentiden kaynaklanıyor. Fiyatlardaki artışlar herkesin kendi kullandığı alana göre de değişiyor. Mesela bir insan evine günde 10 tane ekmek alıyorsa ekmekteki artış onun için enflasyonun tamamını kapsıyor demektir. Ama hiç evine ekmek almayan ekmek yemeyen insan fiyat artışını fark etmiyor. Genel olarak fiyatlar geriliyor. Akaryakıt fiyatları 20-21 lira civarında. Elektrikte de indirim yapıyoruz. Bunların hepsi enflasyonu da etkiliyor. ENAG’ın (Enflasyon Araştırma Grubu) yapmış olduğu araştırmalara saygı duyuyorum ancak pek bir sistematiği yok. Onlar da belli emtiaları internet üzerinden takip ederek yapılan bir çalışma. ENAG’ın söylemiş olduğu hiçbir bilimsel veri yok. Fakat TÜİK’in Türkiye’nin 4 bir köşesinde yapılanması var. Vatandaşımızın özellikle enflasyondaki beklentiyi kırması gerekiyor. Nasılsa zam gelecek kaygısıyla zam yapmak gerçekten vatandaşımıza yapılan en büyük haksızlık diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Amerika’nın euro ve dolar bazında son 1 yılda 8 kez faiz artırımına gitmesine ilişkin gelen soruya Gürcan, “Amerika 0,25 - 0,50 baz puanlı faiz artırımı yaptı. Ve yüzde 7-8’lere kadar bir artış yaptı. ABD dolar kullanıyor. Doları bulmakta sıkıntıları yok kendisi basıyor zaten. Bastığı parayı faiz artırımı yaparak geri çekti. Ama biz doları kendimiz basmıyoruz. Türk lirası da basmadığımız için bunu bu şekilde götüremezsiniz. Bütün kaynaklarımızı ABD’nin zenginlerine verirsek Türkiye’ye geride bir şey kalmayacak. O yüzden bizim üretmeye imalat yapmaya mal satmaya ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

‘KUR BASKILANMIŞ OLABİLİR’

“Merkez bankamız kur korumalı mevduat hesabıyla ilgili çalışmalar yapıyor” diyen Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan “Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak biz de üst sınırı kaldırdık. Şu anda sanayicimizin de söylediği kur baskılandı diye talep var. Ben de kabul ediyorum biraz kur korumalıdan dolayı aşağıda kalmış, baskılanmış olabilir. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki süreçte o aradaki makasın kapanacağına inanıyorum. Merkez bankamız konuyu yakından takip ediyor. Orada bir sıkıntımız yok. Kurun düşük kaldığından dolayı sanayicimiz bize şikâyet ediyor. Onunla ilgili önümüzdeki süreçte çalışmalar devam eder. Kurun gerçek değerinde olması bizim için en önemli olan. Enflasyonla mücadele kapsamında kurun artması çok işimize gelmese de ama sanayicimizin de bu yönde bir beklentisi olduğunu biliyoruz. Sayın bakanımıza da ilettik” ifadelerini kullandı.