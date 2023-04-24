Bakan Yardımcısı Gürcan: 'Teşvik bölgesi olarak Kayseri 4, ilçelerin de 5'inci bölge olması lazım'

 Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı ve AK Parti Kayseri 6'ncı sıra Milletvekili Adayı Mahmut Gürcan, Kayseri'nin en büyük sıkıntısının 3'üncü teşvik bölgesinde olması olduğunu söyledi.

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  • 24.04.2023 15:32
  • Güncelleme: 24.04.2023 15:32
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Bakan Yardımcısı Gürcan: 'Teşvik bölgesi olarak Kayseri 4, ilçelerin de 5'inci bölge olması lazım'

Kayseri'nin yeterince yatırım alamamasının sebebinin bu olduğunu belirten Gürcan, “Kayseri’nin en az 4, ilçelerinin de 5’inci teşvik kapsamına alınması gerekiyor” dedi. 

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı ve AK Parti Kayseri 6’ncı sıra Milletvekili Adayı Mahmut Gürcan, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Yol Açık’ programına konuk oldu. Kayseradar Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram ve Gazeteci Halil İbrahim Öztürk’ün sorularını yanıtlayan Gürcan, Kayseri’nin 3’üncü teşvik bölgesinde olmasını değerlendirdi. Bu yüzden kentin yeterince yatırım alamadığını vurgulayan Gürcan, bunun değişmesi gerektiğini söyledi.
‘KAYSERİ’Yİ TÜRKİYE’NİN YATIRIM ALAN İLLERİNDEN BİRİ HALİNE GETİRMEMİZ LAZIM’
Kayseri’nin yeterince yatırım almadığını belirten Gürcan “Bana göre en büyük sıkıntı Kayseri’nin 3’üncü teşvik bölgesi olması. Bana göre bunun bir düzenlenmesi lazım. Gaziantep’in 4, Islahiye’nin 5’inci teşvik bölgesinde olduğu bir ülkede Kayseri’nin en az 4, Develi gibi ilçelerinde 5’inci teşvik bölgesinde olması gerekiyor. Ki yatırımlar da daha fazla gelsin. Mesela Niğde Bor bölgesi 6’ncı teşvik bölgesine alındığı için Türkiye’nin 4 bir yanından yatırım geliyor. Kayseri’yi Türkiye’nin yatırım alan illerinden biri haline getirmemiz lazım. Teşvikte daha öncelikli bir noktaya taşımamız gerekiyor. Bana göre Kayseri 3’üncü teşvikle biraz zor yatırım alır. Kayseri’nin en az 4 ilçelerin de 5’e OSB’nin de 5’e çıkartılması gerekiyor” ifadelerini kullandı“

Köylerde genelde hayvan yetiştiriciliğinin yem ile ilgili sıkıntıları olduğunu da belirten Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan “Yem fiyatlarındaki oynamalar biraz daha stabil ama önceki dönemlerde artış yaşanıyordu. Et ve süt fiyatlarını etkiliyordu. Bununla ilgili benimde bir çalışmam var.  Türkiye’de bir yem ofisinin kurulması gerektiğine inanıyorum. Bakan Bey’e de ilettim. Önümüzdeki dönem bunula ilgili bir adım atarız. Onun dışında çiftçi akaryakıt sıkıntısı vs. konuşmuyor gördüğüm kadarıyla. Hızlı trenle ilgili ulaştırma ve alt yapı bakanımızla onun etütlerinin yapıldığını gündeme alındığını ve hızlı trenin en kısa sürede yapılacağını biliyorum. Hızlı ten yapıldığında Ankara-Sivas gibi Ankara-Kayseri arasına da hızlı tren gelecek” şeklinde konuştu.

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