Bakan Yardımcısı İnan, Kayseri OSB'nin Talep Ettiği Arazide İnceleme Yaptı

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Yönetim Kurulu Üyeleri Zafer Baktır ve Nihat Bozkurt, Denetim Kurulu Üyesi Mustafa Gençeç ve Bölge Müdürü Abdulmenap Esko, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan’la beraber Kayseri OSB’nin genişleme alanı olarak tahsis talebinde bulunulan arazide inceleme yaptı.

Kayseri OSB’nin ev sahipliğinde gerçekleşen OSBÜK İç Anadolu Bölge toplantısında gündeme gelen, Kayseri OSB’nin yeni genişleme alanlarına kavuşması yönündeki talep, Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetimi tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan’a sahada bir kez daha aktarıldı. Başkan Yalçın inceleme sırasında yaptığı konuşmasında; Kayseri OSB sanayicisinin yatırımlarını genişletmek veya yeni yatırımlar yapmak için arsa talebinde bulunduklarını vurguladı. Yalçın, Kayseri ekonomisinin daha güçlü hale gelmesi bakımından sanayicilerin bu taleplerinin karşılanması gerektiğini düşündüklerini ve bu yönde çalışmalar yürüttüklerine kaydetti. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, sahada gerçekleştirilen inceleme gezisinde Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan’a, talep ettikleri arazinin konumu hakkında bilgi verdi. Başkan Yalçın, mevcut arazinin Kayseri OSB’nin kullanımına açılmasıyla oluşabilecek muhtemel sanayi parselleri hakkında da bilgi paylaştı. Başkanı Yalçın, Kayseri OSB’ye ziyaretlerinden ve desteklerinden dolayı Bakan Yarımcısı İnan’a teşekkür etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan da, talep edilen arazinin Kayseri OSB sanayicisine kazandırılması ve Kayseri sanayisinin gelişimine daha fazla katkı sağlanmasını için çaba göstereceklerini belirtti. Kayseri OSB Başkanı Yalçın ve yönetimi inceleme gezisi sonrasında, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan’ı Kayseri Erkilet Havaalanında Ankara’ya uğurladı.