Bakan Yardımcısı Yazgı, 'Kayseri'miz Kapadokya'nın en güzel kapısı'

Kayseri Otelciler Derneği (KAYOTED) tarafından 2. Kayseri Turizm Ödülleri töreni düzenlendi. 2. Kayseri Turizm Ödülleri 2026, turizm, kültür, gastronomi ve tanıtım alanlarında şehre değer katan kişi, kurum ve işletmeleri aynı çatı altında buluşturuyor. Erciyes Kültür Merkezi’nde gerçekleşen törene; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, il protolü, adaylar ve vatandaşlar katıldı. Düzenlenen ödül töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, “Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın Valimiz, Sayın Bakanımız, Sayın Vekillerimiz ve İlçe Belediye Başkanlarımızla birlikte biz Ankara'da bir ekibiz. Sayın Bakanımıza bilgiler arz ediyoruz Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte, ‘Gençler için ne yapabiliriz?’ diye planlıyoruz. Gençlikte, son vadimizde ‘Daha kaç tane balon uçurabiliriz?’ diye uğraşıyoruz. ‘Yollarını nasıl yapabiliriz?’ diye uğraşıyoruz. Çünkü Kayseri her şeyin en güzeline layık. Bu toprakların çocuğuyum ve Kayseri'miz Kapadokya'nın gerçekten en güzel kapısı. Özgür Atlar Ülkesi Kapadokya, başkenti. Kapadokya dediğiniz yer geniş bir alan ve Kayseri çok hızlı bir şekilde hem yatak sayısını hem turizm anlamında uluslararası alanda da hak ettiği yeri buluyor. Bundan sonra da daha hızlı koşan adımlarla gideceğiz. Sayın Başkanımız Murat Bey'e teşekkür ediyorum, ekibine teşekkür ediyorum. Çok hızlı bir şekilde organize oldular, çok kısa bir sürede büyük başarılara imza attılar. Hiçbir başarı tesadüf değildir ve her başarı bir ekip çalışmasının sonucudur” sözlerini kullandı.