Bakan Yardımcısı Yılmaz'dan Başkan Yalçın'a Teşekkür

“30 Bin Öğrencinin Umudu İçin Aynı Masadayız”

Programın açılışında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Malkoçoğlu, Talas’ta 57 okul müdürünün 30 binden fazla öğrencinin geleceğine yön verdiğini ve 2 bini aşkın öğretmene liderlik ettiğini vurguladı. Malkoçoğlu, öğretmenlerin dertlerine ortak olmaya çalıştıklarını belirterek, “Başkanımızın 2 binin üzerindeki öğretmenimize hediye takdimi, onların yüreğine dokunan çok değerli bir incelikti. Eğitimi kendine dert edinmiş bir belediye başkanımız olduğu için müteşekkiriz.” dedi.

Başkan Yalçın: “Öğretmenlik Benim İçimde Hâlâ Yaşıyor”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, içten bir dille öğretmenlik mesleğinin kendisi için ne kadar önemli olduğunu ifade etti. Yalçın, “Her noktada, her gün ve her saat öğretmenliğimi hissediyorum. Teknik öğretmen kimliğimin bana kazandırdığı disiplin, bakış açısı ve donanım hayatım boyunca yolumu aydınlattı. Öğretmenlik sadece bir meslek değil, insanın ruhunda taşıdığı bir sorumluluk. Tüm öğretmenlerimizin günlerini gönülden kutluyorum.” dedi.

“Öğretmenin Yüreğine Dokunan Kazanır”

Talas Kaymakamı İlyas Memiş, kısa ama sıcak bir mesajla tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutladı. Daha sonra kürsüye gelen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, eğitim camiasının bir aile olduğunu vurgulayarak, “Talas gerçekten şanslı bir ilçe. Belediye başkanımız, kaymakamımız, ilçe müdürümüz ve il müdürümüz öğretmenlerimizin yanında. Çocuklarımıza ne kadar çok dokunabilirsek o kadar iyidir. Morali bozuk bir ordunun zafer kazanamayacağı gibi, gönlü kırık bir öğretmenden de başarı bekleyemeyiz.” ifadelerini kullandı.

Emekli Öğretmenlere Plaket Töreni

Konuşmaların ardından meslek hayatını onurla tamamlayan öğretmenlere plaketleri teslim edildi. Salonda duygulu anların yaşandığı etkinlikte, Başkan Yalçın, eğitime gösterdiği hassasiyet ve katılım dolayısıyla Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz’a teşekkür plaketi takdim etti.

Bu özel etkinlik, Talas Belediyesi’nin eğitime verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi ve öğretmenlerin toplumdaki değerini pekiştirdi.