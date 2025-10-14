Bakan Yerlikaya, “328 uyuşturucu organize suç örgütünü çökerttik”

  • Haberler
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu kabine döneminde yapılan operasyonlarla ilgili, '328 uyuşturucu organize suç örgütünü çökerttik. Yine bu kabine dönemimizde 88 bini bugün için aştık zehir taciri tutuklandı. Yaklaşık 216 ton uyuşturucu madde ile 243 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi. İşte bu tablo kararlılığımızın ve azmimizin rakamsal karşılığıdır' dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu operasyonlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya bu kabine döneminde 328 suç örgütünü çökerttiklerini ve 88 bin kişinin tutuklandığını söyleyerek, “Bu kabine dönemimizde 328 uyuşturucu organize suç örgütünü çökerttik. Yine bu kabine dönemimizde 88 bini bugün için aştık zehir taciri tutuklandı. Yaklaşık 216 ton uyuşturucu madde ile 243 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi. İşte bu tablo kararlılığımızın ve azmimizin rakamsal karşılığıdır. Üreticisinden tabirine torbacısına kadar kim varsa devletimizin demir yumruğu onların ensesinde olacaktır. Vatandaşlarımıza hayatını kurtararak geleceğimizi, gençliğimizi hedef alarak haram lokmaya tevessül eden zehir tacirlerine söylüyorum: Gittiğiniz yol yol değildir. Devletimiz güçlüdür, milletimizin iradesi sağlamdır. Siz bu gücün karşısında duramazsınız. Milletimizi zehirlemeye cüret eden kimler varsa nereye giderse gitsin bilsinler ki onları yakalayıp adalete teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı.

