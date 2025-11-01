  • Haberler
  • Gündem
  • Bakan Yerlikaya, '8 Aralıktan bu yana ülkesine dönen Suriyeli kardeşlerimizin sayısı 550 bin oldu'

Bakan Yerlikaya, '8 Aralıktan bu yana ülkesine dönen Suriyeli kardeşlerimizin sayısı 550 bin oldu'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Esad rejiminin düşmesinin ardından ülkesine dönen Suriyelilerin sayısının 550 bine ulaştığını açıkladı. Yerlikaya, '8 Aralık'tan bugüne, gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli kardeşlerimizin sayısı 550 bin oldu. 2016 yılından bugüne, gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli dönüş yapan Suriyelilerin sayısı da 1 milyon 290 bine ulaştı' dedi.

Bakan Yerlikaya, '8 Aralıktan bu yana ülkesine dönen Suriyeli kardeşlerimizin sayısı 550 bin oldu'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 Aralık’ta Esad rejiminin düşmesi sonrasında ülkesine dönen Suriyeli göçmenlerin sayısını açıkladı. Yerlikaya, 550 bin Suriyelinin ülkesine döndüğünü vurgulayarak, “Göç konusunda Türkiye, vicdanın ve merhametin kurumsallaştığı, insanlık onurunu merkeze alan bir anlayışı esas aldı. Bu yönüyle de tüm dünyaya örnek oldu. İlkemiz hukuktur, vicdandır, medeniyet değerlerimizdir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bu ilkelerimizden de bir santim olsun geri adım atmadık. Suriye konusunda, tıpkı Gazze’de olduğu gibi haklının ve mazlumun yanında olduk. Zulmün, açlığın ve savaşın kıyısında olanlara sırtımızı dönmedik. Çığlıkları asla duymamazlıktan gelmedik. 8 Aralık'ta Esed zulmünün sona ermesinin üzerinden 1 yıl geçecek. 8 Aralık'tan bugüne, gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli kardeşlerimizin sayısı 550 bin oldu. 2016 yılından bugüne, gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli dönüş yapan Suriyelilerin sayısı da 1 milyon 290 bine ulaştı” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

'Akciğer kanseri yüzde 70 sigara ile ilişkilidir'
“Akciğer kanseri yüzde 70 sigara ile ilişkilidir”
Bakan Tunç, 'Şehitler verdiğimiz terör belasından kurtulmanın eşiğindeyiz'
Bakan Tunç, “Şehitler verdiğimiz terör belasından kurtulmanın eşiğindeyiz”
Jandarma uyardı: 'Güvenilirliğini teyit etmediğiniz bir ürün için ön ödeme göndermeyin'
Jandarma uyardı: “Güvenilirliğini teyit etmediğiniz bir ürün için ön ödeme göndermeyin”
Kayseri 'Lösemi Haftası' etkinliklerle kutlanıyor
Kayseri 'Lösemi Haftası' etkinliklerle kutlanıyor
Yasa dışı bahisle mücadeleyi MASAK koordine edecek
Yasa dışı bahisle mücadeleyi MASAK koordine edecek
Akar, 'TBMM'ye yönelik saygısızlık derhal düzeltilmelidir'
Akar, “TBMM’ye yönelik saygısızlık derhal düzeltilmelidir”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!