Bakan Yerlikaya, 'Bu yılın ilk 11 ayında, 129 milyar lira değerindeki mal varlığına el koyduk'

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği İl Emniyet Müdürleri Yıllık Değerlendirme Toplantısı bugün Ankara’da başladı. 81 ilin emniyet müdürlerinin katıldığı toplantıda konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2025’in ilk 11 ayında 129 milyar lira değerindeki mal varlığına el koyulduğunu söyleyerek, “Devletimize meydan okuma cüreti gösteren, milletimizin huzur ve güvenliğini tehdit eden organize suç örgütlerinin de an ve an peşlerindeyiz. Taki tüm izlerini silene kadar. Bu amaçla güvenlikte yeni yol haritamız olan ‘Türkiye Bütünleşik Güvenlik Modeli’ni uyguluyoruz. Bu model sayesinde organize suç örgütlerinin elebaşı ve yönetici kadrolarını, yeniden örgütlenme kapasitelerini, finansal ağları ve mal varlıklarını uluslararası bağlarını ve saha hakimiyetlerini düzenlediğimiz operasyonlarla bir bir başlarına yıkıyoruz. Polis bölgesinde bu yılın il 11 ayında 153’ü KOM, 54’ü narkotik, 66’sı siber olmak üzere toplam 273 organize suç çetesini çökerttik. Bu operasyonlar sonucunda; 4 bin 267 şahıs tutuklandı. Yaklaşık 129 milyar lira değerindeki mal varlığına el koyduk. Polis bölgesinde motorsiklet ile olay yerine intikal edip ateşli silah kullanılan olaylara baktığımızda, durum şöyle: Bu yılın ilk 11 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre olay sayısı yüzde 43 azaldı. Kaslarının altına saklandıklarını sanan korkakları da tek tek yakalıyoruz. Allah’ın izniyle de yakalamaya devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.