Bakan Yerlikaya, “Kırmızı bülten ve difizyonla aranan 500 suçluyu ülkemize geri getirdik”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bu kabine döneminde kırmızı bülten ve difizyonla aranan 500 kişinin yakalanarak ülkeye getirildiğini bildirdi. Bakan Yerlikaya, EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları ve Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdürdüklerini belirtti. Yapılan operasyonda ise “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan R.R. isimli şahsın Almanya’da, “Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan T.B. isimli şahsın Karadağ’da “Kasten Öldürmeye Teşebbüs” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Y.E.A. isimli şahsın da Kazakistan’da yakalandığını ve iadelerinin sağlandığını açıkladı.

Yerlikaya, “Hangi bültenle aranırsa aransın, nerede olursa olsun suç işleyenleri bir bir yakalayıp ülkemize geri getiriyoruz. Milletimizin huzuru ve güveni için kararlılıkla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.