Bakan Yerlikaya, 'Motosikletli çetelere göz açtırmayacağız'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Türkiye’nin Huzuru” programında yaptığı açıklamada motosiklet ile suça karışan çetelere karşı il il özel takip mekanizmaları kurdukları belirtti.

2025 YILININ İLK 8 AYINDA OLAY SAYISI DÜŞÜŞ

Yerlikaya, motosiklet ile intikal edilip ateşli silah kullanılan olaylar hakkında veri paylaştı. Yerlikaya, “Motosikletle iş yeri kurşunlama, tehdit ve benzeri asayiş olaylarına karşı mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Motosikletle suça karışan çetelere karşı il il özel takip mekanizmaları kurduk. Trafik ekipleriyle asayiş ve istihbarat birimlerimizin koordineli biçimde sahada. Özellikle çocukları bu suçlara çeken kişi ya da grupları tek tek tespit edip, yakalıyoruz. 2023 yılında motosikletle intikal edilip meydana gelen olay sayısı 1.735’ti. Bu olaylarda maalesef 48 kişi hayatını kaybetmiş, 2.401 kişi de yaralanmıştı. 2024 yılında olay sayısını 415’e indirdik. Yüzde 76 olay sayısı düştü hayatını kaybedenlerin sayısını 48’den 31’e, yaralananların sayısı ise 2401’den 242’ye düştü. 2025 içinde bulunduğumuz yıl, bu yılın ilk 8 ayda meydana gelen olay sayısı 183. Biz bir rakamını bile çok görüyoruz, kabul edilemez görüyoruz hiç de tolerans gösteremeyiz. Dolayısıyla motosiklet üzerinde bir olayın bu şekilde bir saldırının olmaması için gece gündüz demeden arkadaşlarımız emniyet ve jandarma birimlerimiz büyük bir titizlikle arkadaşlarımız çalışıyor çalışmayanda devam edecekler” ifadelerini kullandı.