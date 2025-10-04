Bakan Yerlikaya, MÜSİAD İdare Kurulu Toplantısında Konuştu

Kayseri'de MÜSİAD'ın 110. Genel İdare Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen MÜSİAD 110. Genel İdare Kurulu Toplantısına; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile birlikte AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Dursun Ataş ve Bayar Özsoy, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, MÜSİAD Kayseri İl Başkanı Ferhat Akmermer ile birlikte il ve ilçe protokol mensupları ve MÜSİAD üyeleri katıldı. Bakan Yerlikaya, MÜSİAD’ın 60 binden fazla işletmeyi temsil ettiğini, 3 milyon vatandaşa da istihdam sağladığının altını çizerek, “MÜSİAD alın terinin adıdır. ‘El karda, gönül yarda’ diyen bir geleneğin mirasçısıdır. Helal kazancın, yerli duruşun, girişim ruhunun örgütlü gücüdür. Sizler, yüksek ahlak, yüksek teknoloji şiarıyla; ahlakı ilke, teknolojiyi hedef gören ve Anadolu’nun bereketini dünyaya taşıyan bir erdemliler hareketisiniz. MÜSİAD, yurt içinde ve yurt dışındaki toplam 178 şubesi ve 14 bini aşkın üyesiyle, bu topraklardan aldığı gücü dünyanın en ücra köşelerine dahi taşıyor. 60 binden fazla işletmeyi temsil ediyor. Yaklaşık 3 milyon insanımıza istihdam sağlıyor. Türkiye yüzyılı; yerli ve milli kurumlarla büyük sıçramalar dönemi olacaktır. KOBİ’lerimizi ölçek ekonomisine taşıyan, Ar-Ge ve inovasyona yatırım yapan, ihracatta yeni pazarlara kapı aralayan her adım; ülkemizi bir üst lige çıkaracaktır” ifadelerinde bulundu.

‘FİLİSTİN’İ TANIYAN ÜLKELER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ’

Bakan Yerlikaya, Filistin’i tanıyan ülkelerin çığ gibi büyüdüğünü ifade ederek, “MÜSİAD, iş dünyasında büyüdüğü gibi; gönül dünyasında da büyüdü. Bugün Gazze’de süregelen soykırım, vicdan sahibi tüm yürekler tarafından lanetleniyor. Birileri kötülükleri içinde boğulurken, Filistin’i tanıyan ülkeler çığ gibi büyüyor. Türkiye olarak, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren, AFAD’ın koordinesinde, 14 uçak, 16 gemi ve 314 tırdan oluşan insani yardım malzemelerini Gazze’ye ulaştırdık. Sağlık Bakanlığımız ve Dışişleri Bakanlığımızın koordinesinde, 2 bin 329 Gazze’li kardeşimizin ülkemize sağlık sebebiyle tahliyesini gerçekleştirdik” açıklamalarında bulundu.

’675 BİN PERSONELİMİZLE TEYAKKUZDAYIZ’

‘Terörsüz Türkiye’ sürecinin arefesinde olunduğunu, 675 bin personelle gece gündüz demeden teyakkuzda olunduğunu vurgulayan Bakan Yerlikaya, şöyle konuştu: “Malumunuz artık, ‘Terörsüz Türkiye’ ile yeni bir sürecin arifesindeyiz. Yıllarca kaynaklarımızı tüketen terör belası geride kaldı. ‘Barut sustuğunda; toprağa tohum, gönle umut ekilir’. Artık enerjimizi; yatırıma, üretime, sanayiye ve eğitime harcayacağız. Ve sizler, bu konuda da elinizi taşın altına koydunuz. Hazırladığınız; ‘Terörsüz Türkiye Öneri ve Faaliyet Sunumu’, ‘Kalkınma, Uyum ve Kardeşlik Hukuku’ raporuyla terörsüz bir geleceğin inşasına güçlü katkılar sundunuz. İçişleri Bakanlığı olarak bizler de Türkiye’nin huzuru için, milletimizin güvenliği için, 675 bin personelimizle, gece gündüz demeden ülkemizin her köşesinde teyakkuzdayız. Terörden organize suçlara, uyuşturucudan siber tehditlere, asayişten göç yönetimine ve trafik güvenliğine kadar her alanda; veriye dayalı, teknoloji destekli, insan odaklı, hukuk temelli bir mücadeleyi kararlılıkla yürütüyoruz. Şehir güvenlik yönetim sistemlerinden sınır güvenlik teknolojilerine; istihbari kapasitenin artırılmasından uluslararası iş birliklerine kadar; her kulvarda daha iyinin peşindeyiz. Örneğin son 2 yılda: Kişilere Karşı İşlenen 10 Önemli Suçta olay sayısını 61 bin 235, Malvarlığına Karşı İşlenen 9 Önemli Suçta ise olay sayısını 103 bin 111 azalttık. Bu Kabine dönemimizde, ülkemiz genelinde yaptığımız operasyonlarla, KOM, Narkotik ve Siber alanda faaliyet gösteren bin 308 organize suç örgütünü çökerttik. Götürüp adalete teslim ettik. Sadece zehir tacirlerine karşı yaptığımız operasyonlar sonucu 85 bin 899 şahıs. tutuklandı. Avrupa Uyuşturucu Raporuna göre, 2023 yılında uyuşturucu bağlantılı ölümlerin 1 milyon kişi başına düşen oranı: Estonya’da 135, Letonya’da 129, Norveç’te 93, Türkiye’de bu oran 5.1. Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumaktır. Biz bu mücadeleyi, sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık için yapıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle; MÜSİAD’ın, 110. Genel İdare Kurulu’nun hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, ihracatçı birliklerin kurulmasını istediklerinin altını çizerek, “İhracatçı birliklerinin kurulmasını istiyoruz. Belirli meslek grubundan arkadaşlarımız bir araya geldikleri takdirde ihracatçı birlikleri kurabilirler. Ama bir meslek grubundan tıpkı Sanayi Odası'nda herhangi bir meslek komitesinin kurulması gibi ihracatçı birliklerinin kurulmasıyla ilgili yasal düzenleme var. Üçüncü genel başkanımız şu anda Ticaret Bakanımız olduğuna göre, ben de zamanında o kurumun bakanlığını yapmış Ekonomi Bakanı olduğumuza göre, birlikte Sayın Bakanımızla Kayseri'de ihracatçı birliklerinin kurulması ile ilgili gayret göstermemiz gerekir” dedi.

Mustafa Elitaş, bir günde 17,4 kişinin trafik kazaları sebebiyle hayatını kaybettiğini ifade ederek, kanun teklifinde bulunacaklarını sözlerine ekleyerek şu ifadelerde bulundu: “Günde 17, 4 kişinin hayatını trafik kazasından bizim kusurlarımızdan kaynaklı bir şekilde bin 50'den fazla insanın trafik kazasında yaralanması, insanın vicdanını sızlatan bir şeydir. İnşallah, önümüzdeki dönemde kamuoyunu iyi bir şekilde hazırlayıp bu kanunun çıkması için elimizden gelen gayreti göstermemiz lazım. Birileri sosyal medya üzerinde dezenformasyon yapıyorlar. Bu dezenformasyonu durdurmamız lazım. Eğer kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldiğinde birileri, ‘sakın ha böyle bir şey olmasın’ diyorsa, bilin ki kuralsızlığı kendine kural haline getirmiş insanlardır. O sayıları gördükten sonra, 17,4 kişinin bir günde trafik kurallarına uymadığından dolayı hayatını kaybettiğini düşündüğümüzde, bu kanunun çıkmasını engellemeye çalışanların 17,4 insanın hayatını kaybetmesine kısmen katkı sağladığı düşüncesiyle onların saldırılarını bertaraf edecek gayret göstermemiz gerektiğini düşünüyorum.”

‘KAYSERİ MÜSİAD İÇİN KADİM BİR ŞEHİR’

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, Kayseri’nin MÜSİAD için birçok öneme sahip olduğunu vurgularken, MÜSİAD bünyesinde çalışanların içerisinden evlenenlere 3, çocuk sahibi olanlara ise 2 maaş prim ikramiyesi verileceğini sözlerine ekledi. Başkan Özdemir, “MÜSİAD bugün 14 bini aşkın üyesi, 60 binden fazla temsil ettiği şirket, ülke içerisinde 78 nokta, ülke dışında 82 ülke, 100 noktada temsil edilen, ülkemizin gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 25'ini temsil eden, 3 milyondan fazla kişiye istihdam sağlayan, ülkemizin en yaygın ve geniş sivil toplum örgütüdür. Yeni yönetim kurulu olarak, dönemimizin ilk Genel İdare Kurulu'nu Kayseri'de yapmak kararı aldık. Bu denli öneme sahip ilk Genel İdare Kurulu'nun Kayseri'de olmasının tabi ki bir sebebi; Kayseri'nin 1992'de MÜSİAD Genel Merkezi'nden sonra kurulan ilk şubesi olması. Bu anlamda Kayseri gerçekten bizim adımızda son derece önemli bir il. Benim için güneşin bereketli toprakları öperek yükseldiği, nehirlerin yüreklere umut taşıdığı, insanın geldiğinde içini ısıtan çok kadim bir şehir Kayseri. Tarih boyunca ecdadımızın Anadolu üzerindeki hakimiyetinde de en kilit rolü oynamış il olarak görüyoruz. Bu anlamda MÜSİAD olarak biz de yeni dönemdeki anlayışımızı, yaklaşımımızı, ilk etapta bu derece geniş çaplı üyelerimizle paylaşacağımız noktanın Kayseri olmasını daha anlamlı gördük. Geçtiğimiz ay içerisinde Aile Bakanımız Mahinur Hanım'la birlikte imzalamış olduğumuz, MÜSİAD'ın içerisinden bin 25 şirketin katıldığı bir kampanya. Bu kampanya vesilesiyle bu bin 25 şirketimiz, bünyelerinde çalışanlarına, çalışanların içerisinden evlenenlere 3, çocuk sahibi olanlara ise 2 maaş prim ikramiyesi verecekler. Bununla birlikte inşallah bu ayın sonunda Meslek Liseleriyle ilişkin Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte imzalayacağımız bir protokolümüz daha var. O da; 81 ilde bin 176 şirketimizin, meslek lisesinden mezun olmuş ancak üniversiteye devam etmemiş öğrencilere vereceği, iki yıllık iş garantisi olacak” şeklinde konuştu.

‘BÖLÜŞÜRSEK TOK, BÖLÜNÜRSEK YOK OLURUZ’

Tüm komisyonların ortak bir vizyonda toplandığını dile getiren MÜSİAD Kayseri İl Başkanı Ferhat Akmermer, "Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz, birleşirsek var oluruz. Bu doğrultuda 8 Şubat 2025'te gerçekleştirdiğimiz çalıştayımızda tüm komisyonlarımızı ortak vizyonda topladık. ‘Vizyonda Hizalanmak’ başlığı altında bir strateji haritası oluşturduk. 2027'ye kadar olan makro stratejimiz de nettir: Sürdürülebilir kurumsallık ve sürekli gelişim ile Genel Merkez vizyonunda hizalanmak. Bu kapsamda; üyeler arası ticareti canlandıracak ortak pazar yeri platformu, ticari faaliyetlerin sürekliliğini sağlayacak çoklu ortaklı iştirakler ve küresel trendleri yakalayan ihracat stratejileri geliştirmeyi hedefliyoruz” ifadelerinde bulundu.