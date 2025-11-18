  • Haberler
  • Bakan Yerlikaya, 'Suça sürüklenen çocuklarla ilgili caydırıcılığı tekrar masaya yatırmamızın zamanı geldi'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, suça sürüklenen çocuklar kapsamında cezai işlemler ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Suça sürüklenen çocuklarla ilgili cezaları gözden geçirmemizin caydırıcılığı tekrar masaya yatırmamızın zamanı geldi' dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin yapılan görüşmelerde açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, suça sürüklenen çocuklarla ilgili caydırıcılık konusunda cezaların gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Suça sürüklenen çocuklarla ilgili bizim cezaları gözden geçirmemizin yani caydırıcılığı tekrar masaya yatırmamızın zamanı geldi. 2020'de kasten öldürmenin yüzde 12,6'sı suça sürüklenen çocuklardı. 2024'te yüzde 3 puan, yani 15,6 artmış” ifadelerini kullandı.

