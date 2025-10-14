Bakan Yerlikaya, 'Suçu doğmadan önlemek için alın teri döken, toplumu tanıyan bir anlayışla çalışacağız'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Polis Akademisi Başkanlığı 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni’nde konuştu. Bakan Yerlikaya suçun her türlüsüne mücadelede kararlı olduklarını belirterek, “Görevimiz, bir suç işlendikten sonra çözmektir. Ama asıl görevimiz o suçu doğmadan önlemektir. Bunun yolu, bilgi temelli analiz, bilimsel araştırmalar, veri istihbaratı, psikolojik farkındalık, mahalle temelli sosyal etkileşim ve teknolojik kabiliyetin birlikte yürütülmesidir. Polis Akademisi işte bu anlayışın laboratuvarıdır. Suçun her türlüsüyle mücadelede kararlıyız. Ancak daha mühimi, suçu doğmadan önlemek için akıl teri döken, veriye dayalı, analiz gücü yüksek, mahalleyi bilen, toplumu tanıyan bir anlayışla çalışacağız. Biz biliyoruz ki Türkiye'nin huzuru için çalışmak yalnızca bugünün değil, yarının suçlarına karşı da hazırlıklı olmaktır” ifadelerini kullandı.