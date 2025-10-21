Bakan Yerlikaya, 'Terörsüz Türkiye, bir 'milli mücadele' sahasıdır'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Türkiye'nin Huzuru" toplantısında Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, “Terörsüz Türkiye; yaşama hakkının, huzurun ve güvenliğin teminat altına alınması demektir. Milli iradenin kayıtsız şartsız hakimiyetidir. Silahların değil, sözün konuştuğu bir Türkiye’dir. Terörsüz Türkiye; üreten, istihdam sağlayan, bölgesel kalkınmayı gerçekleştiren bir Türkiye’dir. Ülkemizin bağımsızlık ve egemenlik mücadelesinin devamıdır. Terörsüz Türkiye; Türk’ün de Kürt’ün de, her inanç ve kimliğin kardeşçe yaşadığı bir vatan demektir. Bu çerçevede Terörsüz Türkiye : Sadece bir güvenlik projesi değil; huzur, kalkınma ve kardeşliğimizi büyütme projesidir. Bir medeniyet hedefidir. Terörsüz Türkiye; çocuklarımızın korkusuz büyüdüğü, şehirlerimizin canlandığı, dağların, vadilerin, sokakların barışın sesiyle dolduğu, hiçbir gencimizin terör örgütlerinin ağına düşmediği, Demokrasinin ve hukukun güç kazandığı, uluslararası alanda güçlü, bölgesinde lider bir Türkiye’nin adıdır. Terör, tüm insanlığın ortak düşmanıdır. Terörün bu topraklardan silinmesine giden yolda, Herkesin diline, söylemine, tutum ve davranışlarına dikkat etmesi zaruridir. Ancak görüyoruz ki; Böylesine büyük bir hedefe doğru ilerlerken; bu süreci saptırmaya çalışan, sabote etmek isteyen aktörler de sahne alıyor. Terörsüz Türkiye, bir ‘’milli mücadele’’ sahasıdır. Bu sahada terör sevicilerine, terör propagandası yapanlara, kardeşliğimize musallat olan aparatlara kesinlikle yer yoktur. Açıkça ifade etmek isterim: devletimizin niteliklerine, milletimizin ortak değerlerine, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarına saldırı, siyaset değildir; bir provokasyondur” ifadelerini kullandı.