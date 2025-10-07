Bakan Yerlikaya, 'Trafikte can kaybı ve yaralanmanın en büyük sebebi hız kuralı ihlali'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik güvenliği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya can kaybı ve yaralanmanın en büyük sebebinin hız kuralı ihlali olduğunu belirterek, “Eğer yollarda kurallara riayet eden bir sistem, bir kültür hepimizde oluşursa, o zaman trafik güvenliği arzu ettiğimiz noktada olur. Trafik kural ihlalleri ile ilgili can kaybına en çok vesile olan 5 kural ihlalimiz var. Yüzde 85'i sadece bu 5 kural ihlalinden oluyor. 5'i hız ihlali, şerit izleme, değiştirme, geçiş önceliği ve dönüş kurallarına uymama, arkadan çarpma ve kırmızı ışık ihlali. Bu 5'i yüzde 84-85'ini can kayıplarının tek başına oluşturuyor. Trafikte can kaybı ve yaralanmanın en büyük müsebbibi hız kuralı ihlali. Barem sistemi getirdik. Yerleşim yeri içi ve yerleşim dışı ayrımı yaptık. Bir yıl içerisinde 5 kez hız ihlali yapan sürücüler psikiyatri uzmanına yönlendirilecek. 30 kilometre hız limitli okul ve hastane önlerinde 76 kilometre hızla gidenlerin 30, 86'yla gidenlerin 60, 96'yla gidenlerin 90 gün ehliyeti alınacak” ifadelerini kullandı.