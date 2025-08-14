Bakan Yerlikaya, 'Yasa dışı bahis suçlarına yönelik bu kabine dönemimizde 2 bin 400 şahıs tutuklandı'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Türkiye’nin Huzuru” toplantısında yasa dışı bahis operasyonları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, bu kabine döneminde 2 bin 400 kişinin tutuklandığını söyleyerek, “Göreve geldiğimiz günden beri suça ve suçluya, suça yeltenenlere hadlerini bildirdik, bildirmeye devam edeceğiz. Yasa dışı bahis suçlarına yönelik bu kabine dönemimizde bin 164 operasyon gerçekleştirdik. 2 bin 400 şahıs tutuklandı, bin 911 şahsa adli kontrol hükümleri uygulandı. 62 bin 749 yasadışı bahis sitesine erişim engeli getirildi. Siber suçlarla mücadele kapsamında da bu kabine dönemimizde 288 bin 501 suç unsuru olan hesap tespit edildi. Yasadışı bahis, ödeme, bilişim, çevrimiçi çocuk istismarı ve terör iltisaklı suçlardan 10 bin 912 şahıs tutuklandı, 6 bin 995 şahsa adli kontrol hükümleri uygulandı” ifadelerini kullandı.