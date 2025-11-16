  • Haberler
  Bakan Yumaklı: '14 milyon 914 bin fidanla yeni bir rekora imza attık'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında gerçekleştirilen fidan dikim seferberliğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 1 milyon 280 bin vatandaşın fidan dikimine katıldığını belirtti. Bakan Yumaklı: “1 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde 1 milyon 280 bin vatandaşımızın katılımıyla 14 milyon 914 bin fidanı toprakla buluşturarak yeni bir rekora imza attık. Aynı gökyüzü altında, aynı toprağa umut ektik.  Bu büyük seferberliğe gönülden destek vererek fidanını toprakla buluşturan tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkürler” ifadelerini kullandı.

