Bakan Yumaklı, “Aspir bizim stratejik ürünlerimizin arasında yer alıyor”

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Vali Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile birlikte Ağırnas Kadın Kooperatiflerini ziyaret etti. Kooperatifte üretilen aspir yağının henüz çok fazla tanınmadığını ancak bundan sonra yoğun talepten dolayı siparişlere yetişemeyeceklerini belirten Bakan Yumaklı; “Her zaman söylediğim gibi kadınların olmadığı yerde hiçbir şey olmuyor. Ama bizim milletimizin kadınların tuttuğunu koparan ve başladığı bir işi mutlaka ama mutlaka en iyisiyle yapan bir karaktere sahip. Ben de burada kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın bu işi yapmasından gurur duyuyorum. Biz bakanlık olarak hangi büyüklükte olursa olsun hem istihdam sağlayacak hem de üretime katkısı olacak. Her konuda mutlaka üreticilerimizin yanında olacağız. Elbette aile yılı olması hasebiyle ayrı bir önem arz ediyor ama bunlarla birleştiğinde hem ülke ekonomisi için hem Kayseri ekonomisi için hem kendi evlerin ekonomisi için son derece değerli, kıymetli bir işten bahsediyoruz. Aspir bizim stratejik ürünlerimizin arasında yer alıyor. Belki Türkiye’de çok fazla tanınmıyor ama bundan sonra sipariş yetiştiremeyeceklerini söyleyebilirim. Evet. Yani bugün yapmış olduğumuz tohum dağıtımı da tarım arazilerinin kullanımını etkinleştirmesi projesinde bir tanesi de aspir tohumuydu. İnşallah bunları geliştireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi bir karış yeri bile boş bırakmayacağız inşallah. Onları da bu kardeşlerimin emeğiyle, alın teriyle yapmış olacağız. Ben hepsine çok teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.