Bakan Yumaklı, 'Birbirinden bağımsız şekilde yapılan desteklerin üreticilere faydadan çok zarar getirdiğini söyleyebiliriz'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti. Bakan Yumaklı’ya, Başkan Büyükkılıç’a gerçekleştirdiği ziyaretinde AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan ve Milletvekili Sayın Bayar Özsoy ile ilçe belediye başkanları eşlik etti.

Bakan Yumaklı burada yaptığı konuşmada, “Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da “Hem sanayide hem ticarette ülkemizin en önemli şehirlerinden birisi Kayseri’deyiz. Özellikle ulaşımda bütün kavşak noktalarının bir arada olduğu yerde, Kayseri'de beşinci veteriner yol kontrol noktamızı açtık. Bunun önemi; özellikle hayvan hastalıklarının engellenmesi. Tek sağlık sisteminin dünyada artık yürürlüğe girdiği bir dönemde sadece hayvan hastalıkları değil, hayvanlardan insanlara geçmesi muhtemelen hastalıkları da engelleyecek bir denetim ve kontrol mekanizması. Aynı zamanda sorunlu alanların anında yakalanıp akabinde çözümünün olması yolunda bir irademiz var. Bu da burada gerçekleşmiş oldu. Türkiye çapında toplamda 8 veteriner yol kontrol noktamız olacak. Bu noktalarda bizim bugüne kadar elde etmiş olduğumuz, özellikle yine altını çiziyorum, hayvan hastalıkları konusu bizim beş yıllık hayvancılık yol haritamızın en önemli kademelerinden bir tanesi. Büyük bir başarı sağlandı. Bu yol kontrol noktalarıyla birlikte de işlemlerini düzgün yapan, herhangi bir problemi olmayan üreticilerimizi de koruma amacı taşıyor. Tarım arazilerinin etkinleştirilmesiyle ilgili tohum dağıtımı işlemi; Kayseri'de çok büyük bir teveccüh gören, aynı zamanda belediyemizle de ortaklaşa yapılan projelerin içerisine yer alan bir ürün. Burada şunun altını çizmek istiyorum. Özellikle üretim planlaması konusu yerel yönetimlerle birlikte, onların da katkılarıyla birlikte büyüyen bir konu. Sadece birbirinden bağımsız bir şekilde yapılan desteklerin üreticilere faydadan çok zarar getirdiğini söylemek mümkün. Dolayısıyla Kayseri Büyükşehir Belediyemizin ve Değerli Başkanımızın bu konudaki bizlerle uyumlu, entegre ve pozitif sonuçlara çok hızlı girecek faaliyetlerle bulunması bizim için büyük bir kazanç. Bugün için de kendisine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç ise, “Kayseri’mize hoş geldiniz, sizleri Kayseri’de görmekten memnuniyet duyuyoruz. Ülkemizin her yerini karış karış geziyor, çiftçilerimizle, üreticilerimizle birlikte olmayı da çok seviyorsunuz. Tekrar sizleri Kayseri’de görmek bizleri keyiflendiriyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi büyükşehirler arasında tarım ve hayvancılığa en çok destek veren büyükşehir olarak anılıyor. Toplam 1 milyar TL’ye yakın desteğimiz oldu. Kayseri’miz ticaret ve sanayi şehri olmaktan öte 24 ürünümüz ilk 10’da yer alacak konumda. Dolayısıyla ‘Tarımda biz de varız’ diyecek boyutta. Pastırma ve sucuğun merkezi olan Kayseri, hayvancılıkta da ön plana çıkan şehirdir. Bugün açmış olduğunuz merkezde de Kayseri bu açıdan önem arz ediyor, stratejik konumdadır. Uyum içerisinde, birliğin, beraberliğin bereketine vesile olan ekibinize ve şahsınıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yumaklı, peyzaj uygulamalarında suyun kullanımının son derece önemli olduğunu da vurgulayarak, Ulusal Su Kurulu’nda alınan karar gereği tüm yerel yönetimlerin kurakçıl peyzaj uygulamalarına uygun çalışmalar yapmasını beklediklerini ve bu konuda da Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği yapacaklarını söyledi.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi ziyareti sonrası AK Parti Kayseri İl Başkanlığı da ziyaret edilerek istişareler gerçekleştirildi.