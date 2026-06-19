Bakan Yumaklı, 'Çarşı Melikgazi, Ahilik kültürünü bizlere tekrar hatırlatmış olacak'

Melikgazi Belediyesi’nin hayata geçirdiği Çarşı Melikgazi yapılan resmi törenle açıldı. Gerçekleşen açılış töreninde konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çarşı Melikgazi’nin Ahilik kültürünü yeniden hatırlatmış olacağını belirtti. Bakan Yumaklı, Çarşı Melikgazi konseptinin Türkiye’nin diğer şehirlerine de yayılacağına inandığını da vurgulayarak, “Anadolu'nun bu ticari zekasıyla ünlü, çalışkanlığıyla herkesin takdirini kazanmış ilinden, Kayseri'den elbette bütün Türkiye'ye bugün bir mesaj vereceğiz. O da Melikgazi Belediyemizin hayata geçirmiş olduğu, biraz gıptayla baktığımız, üreticiyle tüketiciyi bir araya getirebilecek nitelikte, nezihlikte, bulunduğu yerdeki vatandaşlarına en iyi hizmeti vermeyi amaçlayan bu projenin öncelikle hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İşte tam da bu amaca matuf hizmetlerde örneklik olmasını diliyorum, inşallah da öyle olacak. Bugün burada biz sadece bir çarşının kapılarını açmadık; üreticilerimizi, esnafımızı, yerel markalarımızı ve hakikaten her işlerini ellerine aldıklarında en iyisini yapıp en güzel bir şekilde sonuçlandıran kadın kooperatiflerimizi burada bir arada gördük. İnşallah bu örnek vizyon projesi Kayseri'den başlayarak bütün ülkemizde yayılarak devam eder. Yerli üretici ve işletmeleri bir araya getiren bir çarşı olarak söyledi ama Avrupa'daki benzer örneklerinden çok çok daha iyi bir bize sonucu gösteren bir husus. Bizler de Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bu tür projelere destek veriyoruz, bunu ifade etmek istiyorum. Sadece burada değil elbette, Türkiye'mizin dört bir tarafında ülkemizin gıdasından sorumlu bir bakanlık olarak; üreticilerimizin, sofradaki ekmeğimizin, ürünümüzün garantisi olan üreticilerimizin her zaman yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Bütün üreticilerimize; teknoloji, yeniden yapılanma, üretim kabiliyetini ve kapasitesini artırma, kaliteli ve verimli üretim yapmakla alakalı düşüncesi olan, fikri olan, başta genç kardeşlerimiz ve kadın girişimcilerimiz olmak üzere bakanlığımızın bütün teşviklerinin ve desteklerinin hizmetlerinde olduğunu ifade etmek istiyorum. Bizim bakanlığımızın bütün kurumları sizlerin emrine amade. Burası aynı zamanda unuttuğumuz ama tekrar hatırlamak zorunda olduğumuz Ahilik kültürünün de belki de çok önemli bir öğretisini bizlere tekrar hatırlatmış olacak. Buradan başlayarak bütün Türkiye'de bu konseptin yayılacağına inanıyorum. Bu vesileyle bu eseri hizmete almakta kimlerin emeği, kimlerin gayreti olduysa hepsine canıgönülden teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de yaptığı konuşmada Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın bakanlık yaptığı dönemde Kayseri’nin bitkisel üretimde 12. sıradan 5. sıraya yükseldiğini belirterek, “Bakanlığımız döneminde Kayseri bitkisel üretimde 12. sıradan 5. sıraya yükseldi. Kayseri tarımsal ihracatta 3 kat ihracatını artırdı. Hayvancılıkta ilk 10'a girdi. Dolayısıyla tarımsal Sera OTB'de verdiğiniz destekle altyapı ihalesi tamamlandı, ısı ihalemiz bitmek üzere. Şehrin her yerinde sizin Kayseri'ye ayrı bir desteğiniz oldu. Çarşı, Melikgazi hayırlı uğurlu olsun diyoruz, saygılar sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise Çarşı Melikgazi’nin amacının yerel ve el emeği ürünleri desteklemek olduğunu ifade ederek, “Kayseri'ye gelen her misafir inşallah burada yerel ürünleri görme imkanı olacak. Dolayısıyla biz burada yereli desteklemek, el ürünlerini desteklemek üzere de inşallah Melikgazi Belediyesi olarak dükkan açıyoruz. Buradaki başta kaymaktan işte yağa kadar bütün ürünleri inşallah üreticiden alıp biz muhasebesini, diğer işlemlerini yapıp satacağız. Dolayısıyla ben burada Kayseri'yi en iyi şekilde temsil edeceğimizi düşünüyorum” açıklamalarında bulundu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler de şu açıklamalarda bulundu: “Şehrimizde yaptığınız tarım yatırımcıları için sizlere teşekkür ediyorum. Şu anda Türkiye’de en fazla yatırım alan şehirlerden birisiyiz. Bu konudaki desteğinizi bizlerden hiç esirgemediniz. Bunun için de teşekkürlerimizi Kayseri adına sunmak istiyorum. Bu güzel mekan bize bir Avrupa şehrini hatırlatıyor. Avrupa’da gördüğümüz hallerin bir benzeri burada kurulmuş. Bu güzel hizmet için de Başkan’a teşekkür ediyorum.”