Bakan Yumaklı duyurdu: 'Yılbaşına kadar yoğun denetim başlattık'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 31 Aralık 2025’e kadar 81 ilde eş zamanlı ve yoğun bir denetim başlattıklarını duyurdu. Bakan Yumaklı, yılbaşına kadar 8 bin 500 denetimci ile birlikte işletmelerin titizlikle kontrol edileceğini belirterek, “Yılbaşı döneminde sofralara ulaşacak her ürün mercek altında. Tüketimi artması beklenen gıda ürünlerine yönelik 81 ilde, 31 Aralık’a kadar sürecek eş zamanlı ve yoğun denetim sürecini başlattık. Tüketimin arttığı bu dönemde; gıda ürünlerinden, içeceklere kadar tüm ürünler üretimden satışa, toplu tüketim noktalarından raflara kadar, 8 bin 500 denetçimiz tarafından titizlikle kontrol edilecek” açıklamalarında bulundu.