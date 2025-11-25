Bakan Yumaklı, 'Gençleri tarımsal üretimin içerisinde tutmamız gerekiyor'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2026 yılı bütçe görüşmelerinin ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı gençlerin tarımsal üretim içerisinde tutulması gerektiğini belirterek, “Tarımsal desteklerden yararlanan genç çiftçi oranı 2023'te yüzde 12,6 olarak tespit edildi. 2024'te yüzde 13,5, 2025'te yüzde 14,7'ye çıktı. 2013'ten bugüne kadar alırsak 3 bin 548 projeye, 5,2 milyar liralık reel hibe verildi. Ama en önemlisi IPARD destekleri, kırsal kalkınma destekleri ve diğer özel projelerle bu kardeşlerimizi tarımsal üretimin içerisinde tutmamız gerekiyor. Bizim dünya ihracatındaki gıda ve tarım ürünlerindeki payımız yüzde 0,77'den yüzde 1,5'a çıktı. 186 ülke, 2 bin 218 çeşit ürün, dünya ihracatındaki payı 112 milyar dolar." bilgisini paylaştı” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bakan Yumaklı çiftçilerin yaş ortalamasına ilişkin yaptığı açıklamada, ortalama çiftçi yaşının, Avrupa Birliği'nde 2013'te 51 iken 57'ye yükseldiğini, ABD'de 2022 verisine göre 58 olduğunu ve Türkiye'de ise 57 olarak hesaplandığını belirtti.