Bakan Yumaklı içme suyu konusunda belediyeleri uyardı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, içme suyu konusunda belediyelere önemli görevler düştüğünü belirtti. Bakan Yumaklı, “Temmuz, ağustos gibi hava sıcaklıklarının çok üst seviyelere çıktığı dönemde gündem olduğu için özellikle içme suyu konusunda yerel yönetimlere, belediyelerimize önemli görevler düştüğünü belirtmek istiyorum. En başta kayıp kaçak oranımız. Yani sisteme verdiğiniz 100 birimlik suyun çeşmelerden de 100 birim olarak akmasını sağlamak gerekir. İllerin içme suyu yönetimi için işletme planı dediğimiz o ile dair yılın 12 ayında suyun yönetiminin nasıl yapılacağı konusu, yani işletme planı konusu son derece önemli. Bu işletme planlarına da harfiyen uyulması gerektiğini belirtmek istiyorum. Buradan bütün belediyelerimize çağrıda bulunmak istiyorum. Bunu göz ardı edemeyiz, yok sayamayız, önemsiz göremeyiz. Son ana gelene kadar bu konuda eğer bu belirtmiş olduğumuz hususlar yerine getirilmezse problem yaşanması mukadderdir. Sizlerden istirhamım bunu sadece yanınızda çalışan profesyonellere bırakmayın, lütfen kendiniz de bizatihi takip edin. Emin olun bu faaliyette bulunduğunuz diğer konulardan çok çok daha önemli ve hayati” dedi.