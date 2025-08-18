Bakan Yumaklı, İklim Kanunu’nda yapay et ile ilgili düzenleme olmadığını bildirdi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı açıklamada İklim Kanunu üzerinden asılsız iddiaların olduğunu bildirdi.

Bakan Yumaklı, İklim Kanunu’nda yapay et ile ilgili düzenleme olmadığını belirterek, “İklim Kanunu’nda yapay et ile ilgili tek bir kelime dahi bulunmamaktadır, böyle bir düzenleme yoktur. Bakanlığımızın gündeminde yapay et hiçbir zaman olmamıştır. Bakanlığımızın gündeminde yapay et hiçbir zaman olmamıştır. Diğer taraftan, son günlerde şap hastalığına karşı yoğun şekilde mücadele ediyoruz. SAT1 serotipine karşı geliştirdiğimiz 11 milyondan fazla aşıyı sahaya sevk ettik. Aşı üretimimiz ve aşılamalarımız devam ediyor. Hayvan pazarlarını bu haftadan itibaren peyderpey açmaya başlıyoruz. Olumlu yönde ilerlediğimiz bu mücadele karşısında da “Devletin amacı İklim Kanunu gereği hayvanları öldürmek, asıl devletin yaptığı aşı hayvanları hasta ediyor, kesinlikle aşı yaptırmayın” diyerek üreticilerimizi yalanlarıyla aldatan bazı provokatörler türemiştir. Üreticimizi ve vatandaşımızı aldatmaya yönelik bu tür dezenformasyonlar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Diğer yandan, bazı üçkağıtçıların bu yalanları fırsata çevirerek, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza “Bu kanun yüzünden hayvanlarınızı düşük fiyattan satmak zorunda kalacaksınız, şimdiden bize satın” diyerek, üreticimizin emeğine göz dikip, organize bir dolandırıcılık faaliyetinin içine girdiklerini görüyoruz.

Biz üreticimizin alın terinin, emeğinin her zaman yanındayız. Son 23 yılda 491 milyar lira hayvancılığa destek verdik. Açıkladığımız Hayvancılık Yol Haritamızla genç ve kadın üreticilerimizi ve küçük aile işletmelerini öncelikli olarak destekliyoruz” ifadelerini kullandı.