Bakan Yumaklı: 'Kayseri'deki Organize Tarım Bölgesi yıllık 2 milyar lira gelir sağlayacak'

Kayseri'de Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi tohum dağıtım töreni gerçekleştirildi. Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen törene; Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Dursun Ataş ve Sayın Bayar Özsoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav, protokol üyeleri, çiftçiler ve vatandaş katıldı. Burada konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: “Kayserili çiftçilerimize son 23 yılda yürüttüğümüz birçok projeyle hem güçlü ve dirençli bir altyapı kazandırdık, hem de birkaç rakamla aslında olayın büyüklüğünü hep birlikte idrak edelim istedim. 100 milyar liralık bir yatırımdan bahsediyoruz. Tarım, orman ve su alanında sadece bunun 67.3 milyar lirası su ve sulama yatırımları. 181 tesisten bahsediyoruz. Bunun önemine, özellikle de iklim değişikliğinin artık bizleri bırakın etkilemeyi, hayatımızı neredeyse değiştirir hale geldiği bir dönemde, bizler suyun önemini bundan sonra çok daha fazla idrak etmiş olacağız. Hakeza orman alanında 112 milyon adetlik bir fidanı toprakta buluşturmuşuz. Yeter mi? Yetmez. Biz yarın kıyamet kopacağını bilseniz o fidanı dikin diye bir anlayışın mensuplarıyız. Dolayısıyla bu konuda ormanlaştırma ve yeşili oluşturma çabalarında Kayseri için de özel bir çalışma yürütüyoruz. Tarımsal üretim alanlarının korunması, bu konunun ne kadar önemli olduğunu, sahip olduğumuz varlığı, bizler için ne ifade ettiğini bildiğimiz sürece mümkün. 1.7 milyon dekarlık bir alana sahip 7 tarımsal ormanımızı koruma altına almış durumdayız. 1 santimetre karelik verimli toprağın ortalama 500 yılda oluştuğunu düşünürsek aslında korumamız gereken değerin ne kadar önemli ve hayati olduğunu da görmüş oluruz. Yine Kayseri'de 32 ürünün coğrafi işaret aldığını söylemek istiyorum. Ancak her zaman ifade ettiğim bir husus var, markalaşmadığınız sürece sadece üretmek ya da coğrafi işaret almak bir anlam ifade etmez. Dolayısıyla ticareti en iyi bilen il olarak, bütün Türkiye'de ünlenmiş bir Kayseri'de bunu söylüyorum” ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı Organize Tarım Bölgesi ile ilgili bilgiler vererek şunları söyledi: “Organize Tarım Bölgesi'nin bin 227 parsel dekar alanda 32 adet sera parseli ve 9 sanayi parselinden oluştuğunu belirtmek istiyorum. Yılda 35 bin ton üretim kapasitesine sahip olacak, yüzde 75'i kadın çalışanlarımızdan oluşmak üzere bin 500 kişiye de istihdam sağlamış olacak. Projenin tamamı için 5 milyarlık bir bütçe öngörüyoruz. Bunun için bittiğinde de ülkemiz ekonomisine Kayseri'den sadece bu projeden yıllık 2 milyar liralık bir gelirin oluşması söz konusu olacak.”