Bakan Yumaklı, Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera OTB alanında incelemelerde bulundu

Bir dizi programa katılmak üzere Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Kayseri'ye geldi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi (OTB) alanında incelemelerde bulundu. Bakan Yumaklı ve Vali Çiçek bölgede yürütülen çalışmalar, projenin son durumu ve sondaj faaliyetlerini yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek yaptığı açıklamada, “Tarımda üretim, istihdam ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayacak bu önemli projenin hayata geçirilmesi için çalışmalarımız kararlılıkla devam ediyor” sözlerini kullandı.