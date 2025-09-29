Bakan Yumaklı, 'Son 10 yılda 1 milyonun üzerinde keklik ve sülünü doğayla buluşturduk'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kene vakaları ile ilgili yapılan çalışmalardan bahsetti. Yumaklı, “Son 10 yılda 1 milyonun üzerinde keklik ve sülünü doğayla buluşturduk. Bu adımlar; hem kene vakalarına karşı mücadelemizin, hem de biyolojik çeşitliliğimizi koruma kararlılığımızın en somut göstergesidir. Özellikle kene vakaları sebebiyle kamuoyunun da çok yoğun talepleri olmuştu bu konuda. Biz zaten devam ettiğimiz keklik salınımını çok daha fazlalaştırarak gerçekleştirdik. Yine aynı şekilde sülünleri de doğaya salıyoruz. Doğa Koruma Milli Parklar genel müdürlüğündeki uzman arkadaşlarımız hem sülün hem de keklik salınımı hatta onun dışında biyoçeşitliliğe katkıda bulunacak olan diğer sürüleri de doğaya salınımını gerçekleştiriyorlar. Bugün sadece biz sülün salınımını gerçekleştirdik. Bir milyonun üzerinde keklik ve sülün salınımı gerçekleşti” diye konuştu.