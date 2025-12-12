Bakanı Yerlikaya: “Dur ihtarına uymayan sürücüler nedeniyle son 6 ayda 9 polis şehit oldu”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yol uygulaması sırasında, dur ihtarına uymayarak, görevli polisleri sürükleyip, çarparak olay yerinden kaçmaya çalışan sürücü olayı ile ilgili, “Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yol uygulaması sırasında, dur ihtarına uymayarak, görevli polislerimizi sürükleyip, çarparak olay yerinden kaçmaya çalışan M.A.A. isimli sürücü yakalandı. Dur ihtarına uymadığı için son 6 yılda 9 şehidimiz, 16 gazimiz var. Yürürlükteki trafik kanununa göre bu sürücüye 2 bin 167 TL idari yaptırım uygulanıyor. Sizce bu idari yaptırım caydırıcı olabilir mi? Yeni Trafik Kanunu Teklifine göre “DUR” İhtarına Uymayan sürücülere; 200 bin TL idari para cezası uygulayacağız, Sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve Aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz. M.A.A. isimli sürücü dur ihtarına uymamanın yanında polislerimize kasten aracıyla çarptığı için mahkemece TUTUKLANDI. Gereği Yapıldı. Trafik güvenliğini hiçe sayan bu kişileri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. Biz gereğini yaparız” diye konuştu.