  • Haberler
  • Gündem
  • Bakanlık adıyla vatandaşlar hedefte: Dolandırıcıların tuzağına düşmeyin

Bakanlık adıyla vatandaşlar hedefte: Dolandırıcıların tuzağına düşmeyin

Ticaret Bakanlığı tarafından bazı bakanlıkların adı kullanılarak, para talebiyle kişi ve kurumları hedef alan dolandırıcılık girişimlerinin gerçekleşmesi üzerine vatandaşlara uyarılarda bulunuldu. Bu tür durumlarda ise vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına konunun yetkililere bildirildiği açıklandı.

Bakanlık adıyla vatandaşlar hedefte: Dolandırıcıların tuzağına düşmeyin

Ticaret Bakanlığı tarafından bazı bakanlıkların adı kullanılarak vatandaşları dolandırmak isteyen kişilere karşı uyarılarda bulunuldu. Bakanlık adı kullanılarak para talebinde bulunulması durumunda bu tür girişimlere itibar edilmemesi konusuna dikkat çekilerek yapılan açıklamada, “Son dönemde, çeşitli Bakanlıklarımızın ve bilhassa Ticaret Bakanlığımızın adı kullanılarak, kişi ve kurumları hedef alan para talebine yönelik dolandırıcılık girişimlerine dair ihbarlar Bakanlığımıza ulaşmaktadır. Ticaret Bakanlığımızın ismini ve kurumsal itibarını suistimal ederek gerçekleştirilen bu tür eylemler tamamen hukuka aykırıdır. Söz konusu teşebbüsler ivedilikle adli mercilere bildirilmektedir. Vatandaşlarımızın bu tür girişimlere kesinlikle itibar etmemeleri; herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına karşılaştıkları durumları derhal emniyet birimlerine ve Bakanlığımıza bildirmeleri büyük önem arz etmektedir” denildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, şehit ile gazi ve yakınlarına özel mektup: Pazarlıksız 'Terörsüz Türkiye'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, şehit ile gazi ve yakınlarına özel mektup: Pazarlıksız "Terörsüz Türkiye"
Bünyan'dan Avrupa'ya Uzanan başarı: AB Horizon Projesine ön onay alındı
Bünyan’dan Avrupa’ya Uzanan başarı: AB Horizon Projesine ön onay alındı
Hulusi Akar'dan Duygusal Çağrı: Filistinli Çocuklar İçin Derhal Ateşkes!
Hulusi Akar'dan Duygusal Çağrı: Filistinli Çocuklar İçin Derhal Ateşkes!
Kayseri Şehir Hastanesi'nden , Yoğun Bakım'da 3 hemşireye 1 hasta düştüğü iddialarına yalanlama
Kayseri Şehir Hastanesi'nden , Yoğun Bakım'da 3 hemşireye 1 hasta düştüğü iddialarına yalanlama
Bu Meydan 1700 yıldır hep aynı amaçla kullanılıyor
Bu Meydan 1700 yıldır hep aynı amaçla kullanılıyor
KAYÜ'de açılan bu yeni bölümden mezun olanlar işsiz kalmayacak
KAYÜ’de açılan bu yeni bölümden mezun olanlar işsiz kalmayacak
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!