Bakanlık adıyla vatandaşlar hedefte: Dolandırıcıların tuzağına düşmeyin

Ticaret Bakanlığı tarafından bazı bakanlıkların adı kullanılarak vatandaşları dolandırmak isteyen kişilere karşı uyarılarda bulunuldu. Bakanlık adı kullanılarak para talebinde bulunulması durumunda bu tür girişimlere itibar edilmemesi konusuna dikkat çekilerek yapılan açıklamada, “Son dönemde, çeşitli Bakanlıklarımızın ve bilhassa Ticaret Bakanlığımızın adı kullanılarak, kişi ve kurumları hedef alan para talebine yönelik dolandırıcılık girişimlerine dair ihbarlar Bakanlığımıza ulaşmaktadır. Ticaret Bakanlığımızın ismini ve kurumsal itibarını suistimal ederek gerçekleştirilen bu tür eylemler tamamen hukuka aykırıdır. Söz konusu teşebbüsler ivedilikle adli mercilere bildirilmektedir. Vatandaşlarımızın bu tür girişimlere kesinlikle itibar etmemeleri; herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına karşılaştıkları durumları derhal emniyet birimlerine ve Bakanlığımıza bildirmeleri büyük önem arz etmektedir” denildi.