  • Haberler
  • Gündem
  • Bakanlık ilkokula başlama yaşının 69 aydan 72 aya çıkarılması konusunda harekete geçti

Bakanlık ilkokula başlama yaşının 69 aydan 72 aya çıkarılması konusunda harekete geçti

Milli Eğitim Bakanlığı akran zorbalığının ve akademik uyum sorununun önüne geçmek amacıyla ilkokula başlama yaşını yeniden belirleyecek düzenleme için çalışma başlattı. Bakanlık ilkokula başlama yaşının 69 aydan 72 aya çıkarılması konusunda harekete geçti.

Bakanlık ilkokula başlama yaşının 69 aydan 72 aya çıkarılması konusunda harekete geçti

Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokula başlama yaşını yeniden belirleyecek düzenleme için çalışmalara başladı. Çalışmada hedeflenen şey ise akran zorbalığının ve akademik uyum sorununun önüne geçmek olarak belirtildi. Eylül ayı sonuna kadar 69 aylık olan çocuklar için ilkokula başlama süreci otomatik olarak işliyor. Veliler isterlerse 66-68 aylık çocuklarını dilekçe ile okula erken kaydettirebiliyor. Bunun yanında, 69 ile 71 ay arasındaki çocuklar için velilere bir yıl erteleme seçeneği de sunuluyor. Milli Eğitim Bakanlığı ise ilkokula başlama yaşının 69 aydan 72 aya çıkarılması konusunda harekete geçti. 
Bu kapsamda velilere tanımlanan esneklikte de düzenleme yapılacak. Veliler dilekçe vererek, okula başlama yaşını 3 ay erkene çekebilecek.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Bakan Göktaş, 'Kadınları hayatın her alanında daha güçlü kılmaya yönelik adımlar atıyoruz'
Bakan Göktaş, “Kadınları hayatın her alanında daha güçlü kılmaya yönelik adımlar atıyoruz”
Başkan Taşyapan, 'Gençlerimizin gözlerindeki umut ışığını görmek beni memnun etti '
Başkan Taşyapan, “Gençlerimizin gözlerindeki umut ışığını görmek beni memnun etti “
Bakanlık ilkokula başlama yaşının 69 aydan 72 aya çıkarılması konusunda harekete geçti
Bakanlık ilkokula başlama yaşının 69 aydan 72 aya çıkarılması konusunda harekete geçti
Talas'ta Kültür Ve Sanata Yeni Dokunuşlar
Talas’ta Kültür Ve Sanata Yeni Dokunuşlar
Trafikte makas atan 43 sürücüye cezai işlem
Trafikte makas atan 43 sürücüye cezai işlem
Yeşilhisarlı sporcular Wushu İl Seçmelerinde 15 madalya kazandı
Yeşilhisarlı sporcular Wushu İl Seçmelerinde 15 madalya kazandı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!