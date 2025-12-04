Bakanlık ilkokula başlama yaşının 69 aydan 72 aya çıkarılması konusunda harekete geçti

Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokula başlama yaşını yeniden belirleyecek düzenleme için çalışmalara başladı. Çalışmada hedeflenen şey ise akran zorbalığının ve akademik uyum sorununun önüne geçmek olarak belirtildi. Eylül ayı sonuna kadar 69 aylık olan çocuklar için ilkokula başlama süreci otomatik olarak işliyor. Veliler isterlerse 66-68 aylık çocuklarını dilekçe ile okula erken kaydettirebiliyor. Bunun yanında, 69 ile 71 ay arasındaki çocuklar için velilere bir yıl erteleme seçeneği de sunuluyor. Milli Eğitim Bakanlığı ise ilkokula başlama yaşının 69 aydan 72 aya çıkarılması konusunda harekete geçti.

Bu kapsamda velilere tanımlanan esneklikte de düzenleme yapılacak. Veliler dilekçe vererek, okula başlama yaşını 3 ay erkene çekebilecek.