Bakanlık Makamında Kayserispor Zirvesi
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Ankara'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile görüştü. Başkan Çamlı ay sonunu işaret etti.
- 12.07.2023 17:10
- Güncelleme: 12.07.2023 17:16
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
İki sezondur transfer tahtası kapalı olan Kayserispor’da kulüp başkanı Ali Çamlı, bir süredir Ankara’da bulunuyor. Son olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve Erciyes Anadolu Holding üst düzey yöneticisi Alpaslan Baki Ertekin ile görüşen Ali Çamlı’nın ay sonuna kadar transfer yasağını kaldıracaklarını açıkladığı kaydedildi.
1ha
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