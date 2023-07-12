Bakanlık Makamında Kayserispor Zirvesi

İki sezondur transfer tahtası kapalı olan Kayserispor’da kulüp başkanı Ali Çamlı, bir süredir Ankara’da bulunuyor. Son olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve Erciyes Anadolu Holding üst düzey yöneticisi Alpaslan Baki Ertekin ile görüşen Ali Çamlı’nın ay sonuna kadar transfer yasağını kaldıracaklarını açıkladığı kaydedildi.