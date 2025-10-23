Bakanlık uyarıyor: “Sürpriz kutu” satışları tüketiciyi yanıltıyor

  • Haberler
E-Ticaret firmalarının son zamanlarda satışa sunduğu sürpriz kutularla ilgili uyarılarda bulunan Ticaret Bakanlığı, bu satışların haksız ticari uygulama niteliğinde olduğunu ve tüketicilerin ekonomik davranış biçimlerini de bozabileceğini vurguladı.

Ticaret Bakanlığı, sosyal medya platformlarında sihirli kutu, gizemli kutu gibi tanıtımı yapılan ve satışı gerçekleştirilen ürünlerle ilgili uyarılarda bulundu. Bu tür satışların haksız ticari uygulama niteliğinde olduğunu ve tüketicilerin ekonomik davranış biçimlerini de bozabileceğini belirtilerek yapılan açıklamada e ticaret firmaları bilgilendirildi.
Kutunun içeriği hakkında bilgi verilmeden yapılan tanıtımların, tüketicilerin yanlış yönlendirilmesine ve normalde kabul etmeyecekleri işlemlere taraf olmalarına yol açabileceği belirtildi. “Sürpriz kutu” “Gizemli Kutu”gibi belirsiz içerikli satışların, reklam yoluyla yapılan haksız ticari uygulama olduğu ifade edildi. Sektör temsilcilerine, tüketiciyi korumak ve adil ticareti sağlamak için dikkatli olmaları gerektiği hatırlatıldı.

