Bakanlıktan çocukların korunmasında yapay zeka dönemi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların dijital ortamda daha güvenli bir şekilde korunması için yapay zeka destekli sistemleri devreye alacak.

Osman GERÇEK
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşların sosyal yardım ve hizmetlere daha kolay erişebilmesi için yapay zeka destekli yeni yönetim modelini hayata geçirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, “Aile Yılı” vizyonu kapsamında yapay zeka sosyal politikaların merkezine alınacak. yapay zekanın en önemli kullanım alanlarından biri çocukların korunması olacak. Sosyal medya ve dijital mecralarda çocuklara zarar verebilecek içerikler, yapay zeka destekli sistemlerle daha etkin biçimde tespit edilerek önlenecek.
Bu uygulama sayesinde, çocukların dijital ortamda maruz kalabileceği risklerin azaltılması, olumsuz içeriklerin hızlı şekilde belirlenerek müdahale edilmesi hedefleniyor.

