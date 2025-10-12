Bakanlıktan ‘kira stopajı’ iddialarına açıklama: “Gündemimizde böyle bir değişiklik yok”

- Haberler
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan 'mesken kiralarından yüzde 20 oranında stopaj kesintisi yapılacağı' iddialarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Bakanlık tarafından 'gündemimizde böyle bir değişiklik yok' açıklaması yapıldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan “mesken kiralarından yüzde 20 oranında stopaj kesintisi yapılacağı” iddialarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Bakanlık tarafından 12 Ekim 2025 tarihinde yayımlanan basın duyurusunda, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, “Gündemimizde kira stopajına yönelik herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır” ifadelerine yer verildi.