Bakers, fabrika satış mağazası İldem'de açıldı

Organize Sanayi Bölgesi’nde unlu mamülleri sektöründe hizmet veren Bakers, İldem’de gerçekleşen törenle ilk fabrika satış mağazasını hizmete açtı. Açılış törenine Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Şef Sinan Yavuz ve vatandaşlar katıldı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Ahmet Beyi tebrik ediyoruz. Burada da birazdan tadına bakacağız. Hayırlı bol kazançlar olsun. Özellikle Organize Sanayi Bölgesi’nde 3 bin metrekare alanda üretimi var. Dolayısıyla uzayan kol bizden yana Kayseri’den böyle bir firmanın çıkması, Avrupa’ya ve Amerika’ya ürün satması, ihracat yapması son derece önemli, tebrik ediyoruz. İnşallah burada da güzel bir zincirin ilk halkasını açmış oluyorlar İldem bölgesine. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Bakers Unlu Mamülleri sahibi Ahmet Mazlumoğlu, “Çok mutluyuz, onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Firmamız, Organize Sanayi Bölgesinde hizmet vermektedir. Avrupa’ya ve Amerika’ya ihracat yapan bir firmayız. İlk şubemizi İldem’de fabrika satış mağazası olarak açıyoruz. Tatlıyı, tatlı bir bölgede herkesin evine sunmakla ilgili mutluyuz. İnşallah lezzetlerimiz beğenilir. Takdiri sizlere bırakıyoruz” şeklinde konuştu.

Şef Sinan Yavuz ise “Ahmet Bey benim arkadaşım olur. İmalathane dediğimiz fabrikayı, çok hijyenik gerçekten bir ameliyathane kadar önem gösterilen mükemmel bir ekibi var. Ekibin büyük ustaları Antep’ten geliyor. Ahmet kardeşim ürünlerini yağını Urfa’dan, fıstıklarını Antep’ten özenle yapılıyor. Ben çok gezdim. Şubesi hayırlı olsun başarılar diliyorum. Onur ve gurur duyuyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesinin kesilmesi ile birlikte Bakers Unlu Mamülleri, ilk fabrika satış mağazası, hizmete açıldı.