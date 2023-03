Baki Bayrak, “Sarız halkına sahip çıkılması gerekiyor”

Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak, KayseRadar ve Radyo Radar’dan canlı olarak yayınlanan ‘Bunu Da Konuşalım’ programına konuk oldu. Gazeteci Erdinç Teğmen’in sorularını cevaplayan Bayrak, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden sonra yapılan yardımlardan bahsetti. Depremden sonra ilk iş olarak kapanan yolları açmaya çalıştıklarını söyleyen Bayrak, “İlk depremden sonra direk yolları açmak için çalışmalara başladık. Daha sonra Kahramanmaraş’a gittik. Maraş dönüşünde Göksun ilçesinde ikinci depreme yakalandık. İkinci depremden sonra Dayoluk mahallemiz, Yeşilkent ve Tekneli mahallemizde yıkımların olduğunu gördük. Yıkılan yerler vardı ama can kaybı yoktu çok şükür. O gün esnafımızla, fırınlarımızla görüştük. Göksun Afşin Elbistan üçgeninde insanların kalacağını düşünerek Sarız halkı olarak Belediyemiz ve Kaymakamlığımız öncülüğünde kampanya başlattık. Esnaflarımızdan malzemeleri alarak fırınlarımızla görüştük. Su tedariki sağlayarak, en yakın ilçe olan Göksun, Afşin köyleriydi oraya gönderdik. Biz daha çok kırsala ulaşmaya çalıştık. Göksun merkeze de ulaştık ama Göksun’un köyleri çok kötü durumdaydı. Çok dağınık bir yıkım olduğu için de yetkililerin ulaşması, koordine olması ilk günlerde zor oldu. Biz kendimizce en yakın komşumuza ulaşalım dedik Göksun’dan başladık orada ilk sularla ilgili sıkıntı vardı. Bizim de ilçede sorunlar vardı. O süreçte insanların su ve ekmek tedarikini sağlamaya çalıştık” şeklinde konuştu.

‘CAN KAYBI YAŞANMADI AMA MAL KAYBI VAR’

Sarız’ın depremlerden çok etkilendiğini ama yazlıkçı bir nüfusu olduğu için can kaybının yaşlanmadığını sadece ciddi mal kayıplarının olduğunu dile getiren Bayrak, “Bizim ilçemiz de depremden etkilendi ama bizim ilçemizin yazlıkçı nüfusu fazla olduğu için insanların genelde evleri boştu. Orada ki büyük depremi gördükten sonra ilçemizde şunlar oldu demekte uygun değildi ama sonuçta ilçemizde etkilendi. Can kaybı yaşanmadı ama mal kaybı var. Bizim Belediye binamızda ağır hasarlı, boşalttık şu an da başka yerde hizmet üretmeye çalışıyoruz. Ağır hasarlı kamu binası 16 tane, az hasarlı kamu binası 21, hasarsız kamu binası 18. Ağır hasarlı konut sayısı 480, orta hasarlı konut sayısı 3, az hasarlı konut sayısı 581, hasarsız konut sayısı 221, hala hasar tespit çalışması yapılamayan konutlarda var. Burada ahırlarla ilgili hayvan ölümleri oldu, hayvanlar dışarda kaldı, samanlıklar yıkıldı, ahırlar yıkıldı. Üreticimiz de buradan gerçekten etkilendi. Afet bölgesi ilan edilmesini, üreticinin de bu sayede desteklenmeye ihtiyacı olduğunu da biz hep dile getirmeye çalışıyoruz. Ağır hasarlı olan ahır, depo toplam 100, az hasarlı ahır depo sayısı 39, hasarsız ahır depo ise 13 tane. Hasarlı binalar merkezde olan var ama daha çok köy, kırsalda yaşamımız daha geniş alana yayılıyor. İlçe merkezinden daha çok mahalle, köy diye tabir ettiğimiz mezralarımız da var. Oralarda insanların daha çok yapıları var. Camilerle ilgili Güneşli Mahalle Minaresi, Kuşçu Mahallesi Minaresi, İnce Mağara Mahallesi’nin minaresi kontrollü bir şekilde yıkıldı. Yedioluk mahallesinin hem camisi hem minaresi hasarlı, Dayoluk mahallesinin camisi ve minaresi yıkıldı” ifadelerini kullandı.

‘SARIZ HALKINA SAHİP ÇIKILMASI GEREKİYOR’

Sarız’ın afet bölgesi kapsamına alınması konusunda beklediklerini belirten Bayrak, “Sarız’ın afet bölgesi olacağı konusunda bekliyoruz. Burada afetin etkilemiş olduğu bir bölge var. Afet bölgesi olarak değerlendirilmesi gerekiyor, zaten yasal olarak da bu verileri ortaya koyduktan sonra mecburen afet bölgesi ilan edilmesi gerekiyor. Sarız halkına sahip çıkılması gerekiyor. Böyle bir kararın çıkacağı ümidindeyiz. Veriler ortada, hasarlı binalar ortada, insanların talepleri ortada, devletin tespitleri ortada o yüzden belki geç olur, güç olur ama güzel bir şeyin ortaya çıkacağı düşüncesindeyiz. Allah bir daha böyle bir felaket yaşatmasın” diye konuştu.

Geçtiğimiz yıl deprem riskine karşı bazı kamu binalarını boşalttıklarını, ilçede bulunan depreme dayanıksız binaları raporlaştırdıklarını söyleyen Bayrak, “Biz geçen yıl itibariyle deprem riskine karşı bizim kamu binalarının birçoğu boşaltılmıştı. Hatta olumsuz tepkiler de alıyorduk ‘israftır’ diye. Bizim orada metruk şekilde boşaltılmış katlı binalar vardı bir yıl öncesinden onların hepsini ve merkezde bulunan binaları can ve mal güvenliğine karşı yıkmıştık. Devlet arşivlerine geçsin diye hep raporlanmıştık, ilçemizde ki tüm kamu binaları 1978 yılı öncesi yapımı ve depreme dayanıklı değil diye bunların yenilenmesi konusunda yatırım programlarının oluşturulması yönünde bizim bütün bakanlıklarda müracaatlarımız var” dedi.